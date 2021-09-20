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Україна може перейти в "жовту зону" карантину

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 вересня, 14:02
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Разом з "жовтою зоною" запрацюють нові правила адаптивного карантину
Епідемічна ситуація в країні контролюється
Епідемічна ситуація в країні контролюється / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчим часом Державна комісія ТЕБ та НС розгляне питання встановлення по всій території України жовтого рівня епідбезопасності. Це обговорили сьогодні в ході селекторної наради.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

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"Разом із жовтою зоною запрацюють нові правила адаптивного карантину, які послаблюють обмеження для тих закладів господарювання та освіти, у яких вакциновано першою дозою не менше 80% персоналу", – написав він.

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За даними МОЗ, станом на 14 вересня всі області знаходяться в "зеленій зоні" карантину. Однак уже в шести регіонах показники вище норми:

  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Закарпатська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область.
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Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, що штам коронавируса "Дельта" активно поширюється по території України.

Також нагадаємо, з 1 вересня діє ряд карантинних заборон в навчальних закладах Києва.

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