Україна може перейти в "жовту зону" карантину

Найближчим часом Державна комісія ТЕБ та НС розгляне питання встановлення по всій території України жовтого рівня епідбезопасності. Це обговорили сьогодні в ході селекторної наради.
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.
"Разом із жовтою зоною запрацюють нові правила адаптивного карантину, які послаблюють обмеження для тих закладів господарювання та освіти, у яких вакциновано першою дозою не менше 80% персоналу", – написав він.
Яким областям загрожує посилення карантину?
За даними МОЗ, станом на 14 вересня всі області знаходяться в "зеленій зоні" карантину. Однак уже в шести регіонах показники вище норми:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Закарпатська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область.
Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, що штам коронавируса "Дельта" активно поширюється по території України.
Також нагадаємо, з 1 вересня діє ряд карантинних заборон в навчальних закладах Києва.