Тривожна ситуація. В Україні зростає захворюваність на COVID-19 – понад 6500 нових випадків за добу

В Україні за останню добу виявили 6552 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 3545 випадків більше, ніж за попередню добу.
Про це повідомляє МОЗ.
Всього інфекцію підтвердили у 2 401 956 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 143 жителя України (всього – 55 863). Вилікувати вдалося 2 248 071 інфікованого (2927- за останню добу).
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Чим небезпечний штам "Дельта"?
"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його проникнішим у клітини людини.
Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінує. У Public Health England оцінили ризики "Дельти" порівняно з іншими варіантами:
"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);
ризик госпіталізації вищий;
ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.
"Дельта"-варіант може на 30-100% швидше передаватися, ніж варіант "Альфа", заявив Ніл Фергюсон, професор кафедри математичної біології Імперського коледжу Лондона.
Раніше ми повідомляли, два міста України на порозі колапсу в COVID-лікарнях – місця для пацієнтів закінчуються.
Також нагадаємо, в Україні оновили зони карантину – "помаранчевих" стало більше.