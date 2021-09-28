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Тривожна ситуація. В Україні зростає захворюваність на COVID-19 – понад 6500 нових випадків за добу

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
28 вересня, 08:15
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За останню добу від COVID-19 вдалося вилікуватися майже трьом тисячам українців
Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"
Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу виявили 6552 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 3545 випадків більше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 401 956 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 143 жителя України (всього – 55 863). Вилікувати вдалося 2 248 071 інфікованого (2927- за останню добу).

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Чим небезпечний штам "Дельта"?

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"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його проникнішим у клітини людини.

Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінує. У Public Health England оцінили ризики "Дельти" порівняно з іншими варіантами:

  • "Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);

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    ризик госпіталізації вищий;

  • ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

"Дельта"-варіант може на 30-100% швидше передаватися, ніж варіант "Альфа", заявив Ніл Фергюсон, професор кафедри математичної біології Імперського коледжу Лондона.

Раніше ми повідомляли, два міста України на порозі колапсу в COVID-лікарнях – місця для пацієнтів закінчуються.

Також нагадаємо, в Україні оновили зони карантину – "помаранчевих" стало більше.

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