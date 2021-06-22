Даже грозы не спасут от 35-градусной жары: прогноз погоды до конца недели

До выходных дождей почти не будет, а с субботы погода испортится почти во всех областях Украины

"Адская" погода продержится в Украине как минимум до конца недели. Все ближайшие дни будет жара до 35 градусов, лишь на западе будет немного свежее. Также ожидаются периодически дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В среду, 23 июня, дожди частично на западе и всем юге страны. Температура воздуха 31-35 градусов, в Одесской и Николаевской областях 26-28 тепла. В Киеве без осадков и до +34.

В четверг, 24 июня, все та же жара 31-35 градусов. Дожди с грозами ожидаются во Львовской, Волынской, Ровенской областях и на всем юге. В Киеве солнце и до +35.

В пятницу, 25 июня, погода будет без изменений: в тех же западных и южных областях дожди с грозами и до +35 градусов по всей стране.

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В субботу, 26 июня, грозовые дожди накроют большинство областей. Сухо будет лишь в Луганской, Харьковской, Сумской областях и частично в центре. На западе страны резко спадет температура до 24-27 градусов. В остальных регионах 30-35. В столице дожди и 31-33 градуса.

В воскресенье, 27 июня, дожди ожидаются во всех областях. На западе 24-27 градусов. В Винницкой, Житомирской областях 26-28, в Киевской 28-30. В остальных областях 30-35 градусов.

Тем временем Украина продолжает противостоять непогоде. Несмотря на жару, сухо было не везде: Буковину и юг чуть не смыло, а в Крыму настоящий потоп.