Українська
$ 27,17
32,44
  1. Последние новости Украины

Украина противостоит непогоде – Буковину и Юг чуть не смыло

21 июня 2021 11:26

Стас Кожемякин , Ксения Середа

Дожди всю неделю заливали украинские земли – от Запада до Востока, многие участки затоплены, а целые села остались без света

Людей эвакуируют из подтопленных домов. Фото: Telegram-канал/Крыминформ

Людей эвакуируют из подтопленных домов. Фото: Telegram-канал/Крыминформ

Адскую жару прогнозируют синоптики в течение всей этой недели – местами температура достигнет 34 градусов, но Буковину и Юг продолжит заливать и дальше.

Реклама

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Буковина страдает от наводнения – вода затопила 17 деревень и превратила дороги в кашу, а местные ручьи из берегов вышли и потекли прямо через села. Стихия поломала заборы и деревья, подтопила хозяйства и огороды.

По состоянию на 21 июня уровень воды постепенно снижается. Но подвальные помещения в 29 жилых домах и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах остаются подтопленными, а село Окно в Черновицкой области – частично без света.

Реклама

Рекордное количество осадков выпало в оккупированной Ялте: подтопило больше 400 домов, эвакуировали почти 2000 человек, машины плавали прямо посреди улицы, дома обесточены. Известно о погибшем и не менее 43 пострадавших, а два человека пропали без вести.

Читайте также: Оккупанты довели. Журналист объяснил, почему Ялта "ушла под воду"

"Вода фактически во всех населенных пунктах. В городе люди до сих пор испытывают проблему с подачей воды. Вода должна полностью набраться в системе, и мы ждем что со времени на время вода будет полностью подаваться централизовано на территорию всей Большой Ялты", – жалуется т.н. "глава" оккупационной администрации Ялты Янина Павленко.

На прошлой неделе затопило и оккупированный Донецк. Видео залитых водой улиц горожане выкладывали в соцсети, стремительные потоки сбивали людей с ног

В Запорожье непогода превратила пешеходные зоны в грязные реки и грязь – машины вытаскивали на буксире, а воду откачивали с улицы специальными насосами.

Перед выходными ливни атаковали и Одессу. Машины тонули посреди дороги, а люди вброд доставались дома. На этой неделе Украину накроет жара. Уже сегодня температура почти везде поднимется до +30 и выше. В центре и на западе грозовые ливни. Ксения среды, новости сегодня.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Умер известный украинский блогер Gorky Look
Умер известный украинский блогер Gorky LookУкраина
Ливни с грозами и жара: где погода не порадует украинцев (карта)
Ливни с грозами и жара: где погода не порадует украинцев (карта)Украина
Компенсация за
Компенсация за "Северный поток – 2": на что может претендовать УкраинаЭкономика
Зеленский поздравил со вступлением в ряды ВСУ новых офицеров (видео)
Зеленский поздравил со вступлением в ряды ВСУ новых офицеров (видео)Украина
Жара до +34 и почти без дождей. Какой погоды ждать украинцам в понедельник
Жара до +34 и почти без дождей. Какой погоды ждать украинцам в понедельникУкраина
Санкции из-за
Санкции из-за "Северного потока – 2" и заморозка военной помощи США для Украины – главные новости СЕГОДНЯУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять