Україна протистоїть негоді – Буковину і південь мало не змило

Дощі весь тиждень заливали українські землі – від заходу до сходу, багато ділянок затоплені, а цілі села залишилися без світла

Людей евакуюють з підтоплених будинків. Фото: Telegram-канал/Кримінформ

Пекельну спеку прогнозують синоптики протягом всього цього тижня – місцями температура досягне 34 градусів, але Буковину і південь продовжить заливати і далі.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Буковина потерпає від повені – вода затопила 17 сіл і перетворила дороги на кашу, а місцеві струмки з берегів вийшли і потекли прямо селами. Стихія поламала паркани і дерева, підтопила господарства і городи.

Станом на 21 червня рівень води поступово знижується. Але підвальні приміщення в 29 житлових будинках і 87 присадибних ділянок в 15 населених пунктах залишаються підтопленими, а село Вікно в Чернівецькій області – частково без світла.

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Рекордна кількість опадів випала в окупованій Ялті: підтопило понад 400 будинків, евакуйовано майже 2000 осіб, машини плавали прямо посеред вулиці, будинки знеструмлені. Відомо про загиблого і не менше як 43 постраждалих, а двоє осіб зникли безвісти.

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"Вода практично у всіх населених пунктах. У місті люди досі відчувають проблему з подачею води. Вода має повністю набратися в системі, і ми чекаємо що найближчим часом вода повністю подаватиметься централізовано на територію всієї Великої Ялти", – скаржиться т.з. "голова" окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко.

Минулого тижня затопило і окупований Донецьк. Відео залитих водою вулиць городяни викладали в соцмережі, стрімкі потоки збивали людей з ніг

У Запоріжжі негода перетворила пішохідні зони на брудні річки і бруд – машини витягали на буксирі, а воду відкачували з вулиці спеціальними насосами.

Перед вихідними зливи атакували і Одесу. Машини тонули посеред дороги, а люди вбрід діставалися додому.

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Цього тижня Україну накриє спека. Вже сьогодні температура майже скрізь підніметься до 30 градусів і вище. У центрі і на заході грозові зливи.