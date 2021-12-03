Даже вакцинированные! Кто теперь должен идти на карантин из-за "Омикрона": список

Украина ужесточила правила въезда из-за "Омикрона". / Фото: Коллаж: Сегодня

С сегодняшнего дня, с 3 декабря, Украина усилила обязательный карантин для путешественников из стран, где распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон".

Об этом напоминает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

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Теперь люди, которые более семи дней на протяжении последних двух недель находились в странах с стремительным распространением штамма "Омикрон", должны пойти на самоизоляцию продолжительностью 14 дней.

При этом следует помнить: вакцинация, отрицательный тест или сертификат о выздоровлении не освобождают от карантина. .

Каких стран это касается

Южно-Африканская Республика,

Ботсвана,

Зимбабве,

Намбия,

Лесото,

Эсватин,

Мозамбик,

Малави.

На кого будут действовать новые ограничения:

на украинцев,

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на иностранцев или людей без гражданства, которые:

постоянно или временно проживают на территории Украины,

являются супругами или детьми граждан Украины,

являются работниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине и членами их семей,

другие категории иностранцев и человек без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел.

Когда "Омикрон" попадет в Украину

Новости "Сегодня" поинтересовались у главы Госпродслужбы Киева Олега Рубана, когда новый штамм может попасть в столицу.

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"Это очередной штамм вируса, который развивается при мутациях этого возбудителя. Если учитывать место его первого обнаружения, то в Украине и в Киеве он появится. не раньше конца января или в начале февраля", – прогнозирует Рубан.

Вероятно, что из Южной Африки штамм сначала попадет в Европу.

"Вероятнее всего, наши туристы привезут его из Европы, но уже после зимних каникул. Поэтому к "Омикрону" нужно готовиться к концу января или к началу февраля", – говорит Олег Рубан.

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