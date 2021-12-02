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В Украине с 6 декабря усилят правила карантина: будут ли действовать желтые СOVID-сертификаты

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
2 декабря, 20:56
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У некоторых вакцинированных одной дозой желтые сертификаты могут перестать "работать"
Во всех общественных заведениях будут проверять наличие COVID-документов.
Во всех общественных заведениях будут проверять наличие COVID-документов. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 6 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные правила. При этом в Сети возникла путаница, можно ли будет использовать желтые СOVID-сертификаты и сколько они будут действовать.

Разъяснения опубликовали в пресс-службе Минздрава.

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Что изменится для желтой зоны

Со следующей недели работать смогут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Раньше заведения должны были выбрать один из вариантов для продолжения работы:

  • не проверять COVID-документы в желтой зоне, но при этом соблюдать ограничения желтого уровня;
  • проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм.

С 6 декабря такая опциональность не предусмотрена: все учреждения должны будут проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.

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Какие документы необходимо иметь посетителям

С начала действия новых правил для посещения общественных заведений, театров, кино, кафе, ресторанов, спортзалов, гостиниц с собой нужно иметь один из документов:

  • сертификат о том, что вы получили по крайней мере одну дозу вакцины,
  • действующий отрицательный тест на коронавирус,
  • сертификат об излечении.

Будет ли действовать желтый СOVID-сертификат?

Да, люди с одной дозой вакцинации смогут посещать все общественные заведения без ограничений.

Однако стоит помнить, что с 6 декабря срок действия желтого COVID-сертификата будет уменьшен до 30 дней. Раньше он составлял 120 дней.

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Это означает, что на 31 день сертификат о получении первой дозы вакцины против COVID-19 будет недействительным.

Раньше мы писали:

  • Приложение "Дія" постоянно обновляется, и в него снова внесли изменения. Теперь каждый может получить сертификат о выздоровлении, а также создать сертификат для своего ребенка.
  • Что делать, если "Дія" не подтянула сертификат COVID? Инструкции от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

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