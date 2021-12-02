В Україні з 6 грудня посилять правила карантину: чи діятимуть жовті СOVID-сертифікати

У деяких вакцинованих однією дозою жовті сертифікати можуть припинити "працювати"

В усіх громадських закладах перевірятимуть наявність COVID-документів. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 6 грудня в Україні починають діяти нові карантинні правила. При цьому в Мережі виникла плутанина, чи можна буде користуватися жовтими СOVID-сертифікатами та скільки вони діятимуть.

Роз'яснення опублікували у пресслужбі МОЗ.

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Що зміниться для "жовтої" зони

З наступного тижня працювати зможуть лише ті громадські заклади, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 або чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.

Раніше заклади мали могли обрати один із варіантів для продовження роботи:

не перевіряти COVID-документи у "жовтій" зоні, але при цьому дотримуватись обмежень жовтого рівня;

перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм.

З 6 грудня така опціональність не передбачена: всі заклади мають перевіряти наявність COVID-документів як у співробітників, так і у відвідувачів.

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Які документи треба мати відвідувачам

З початку дії нових правил для відвідування громадських закладів, театрів, кіно, кафе, ресторанів, спортзалів, готелів з собою потрібно мати один з документів:

сертифікат про те, що ви отримали принаймні одну дозу вакцини,

чинний негативний тест на коронавірус,

сертифікат про одужання.

Чи діятиме жовтий СOVID-сертифікат?

Так, люди з одніє дозою вакцинації зможуть відвідувати всі громадські заклади без обмежень.

Однак варто пам'ятати, що з 6 грудня термін дії жовтого COVID-сертифіката буде зменшений до 30 днів. Раніше він становив 120 днів.

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Це означає, що на 31-й день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 буде не дійсним.

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