Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні з 6 грудня посилять правила карантину: чи діятимуть жовті СOVID-сертифікати

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
2 грудня, 20:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У деяких вакцинованих однією дозою жовті сертифікати можуть припинити "працювати"
В усіх громадських закладах перевірятимуть наявність COVID-документів.
В усіх громадських закладах перевірятимуть наявність COVID-документів. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 6 грудня в Україні починають діяти нові карантинні правила. При цьому в Мережі виникла плутанина, чи можна буде користуватися жовтими СOVID-сертифікатами та скільки вони діятимуть.

Роз'яснення опублікували у пресслужбі МОЗ.

Реклама

Що зміниться для "жовтої" зони

З наступного тижня працювати зможуть лише ті громадські заклади, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 або чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.

Раніше заклади мали могли обрати один із варіантів для продовження роботи:

  • не перевіряти COVID-документи у "жовтій" зоні, але при цьому дотримуватись обмежень жовтого рівня;
  • перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм.

З 6 грудня така опціональність не передбачена: всі заклади мають перевіряти наявність COVID-документів як у співробітників, так і у відвідувачів.

Реклама

Які документи треба мати відвідувачам

З початку дії нових правил для відвідування громадських закладів, театрів, кіно, кафе, ресторанів, спортзалів, готелів з собою потрібно мати один з документів:

  • сертифікат про те, що ви отримали принаймні одну дозу вакцини,
  • чинний негативний тест на коронавірус,
  • сертифікат про одужання.

Чи діятиме жовтий СOVID-сертифікат?

Так, люди з одніє дозою вакцинації зможуть відвідувати всі громадські заклади без обмежень.

Однак варто пам'ятати, що з 6 грудня термін дії жовтого COVID-сертифіката буде зменшений до 30 днів. Раніше він становив 120 днів.

Реклама

Це означає, що на 31-й день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 буде не дійсним.

Раніше ми писали:

  • Додаток "Дія" постійно оновлюється, і до нього знову внесли зміни. Тепер кожен може отримати сертифікат про одужання, а також створити сертифікат для своєї дитини.
  • Що робити, якщо "Дія" не підтягнула сертифікат COVID? Інструкції від Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор розділу "Україна"

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Фото дня
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

2 грудня 1991. Першою країною Європи, яка визнала Україну як незалежну, самостійну державу і вирішила встановити з нею повні дипломатичні відносини, стала Республіка Польща

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

79 468

захворіло за тиждень в Україні

-21%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3683

Євро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти