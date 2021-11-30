Ще жорсткіші умови. В Україні будуть діяти нові правила карантину

24 листопада Уряд змінив правила карантину в Україні, які набудуть чинності 6 грудня

Сертифікати тепер необхідно зчитувати через програму "Дія" / Фото: Колаж: Сьогодні

Посилення карантинних обмежень в Україні торкнеться, у першу чергу, невакцинованих громадян. Уряд йде на такий крок, оскільки коронавірус не відступає.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу, передає сайт "Сьогодні".

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Перевірка COVID-документів

"Європа встановлює новий континентальний рекорд захворюваності на COVID-19 – 367 тисяч осіб в середньому за добу. І ми повинні вживати заходів для збереження життя громадян, які досі не прийшли до пункту щеплення, щоб захистити власне життя", – сказав Ляшко.

Він зазанчив, що найбільше змін в правилах карантину стосується правил для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.



Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності у жовтій зоні, не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень по площі або перевіряти документи і працювати без обмежень такого рівня, то тепер вони втрачають таку опцію.

Обмеження для невакцинованих

Люди, які не отримали хоча б одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у "жовтому" рівні епідемічної небезпеки не зможуть:

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взяти участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

скористатись послугами послугами суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.

Робота банків, автозаправних станцій, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у "жовтому" та "червоному" рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил – носіння маски та дотримання фізичної дистанції 1.5 метрів.

Зменшився термін дії "жовтого" сертифікату

Термін дії "жовтого" сертифікату з 6 грудня стає 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Жовтий сертифікат – це документ, який засвідчує проведення одного щеплення, а зелений сертифікат видається людині, яка пройшла повний курс, тобто зробила два щеплення проти COVID-19.



Нагадаємо, що мінімально можливі інтервали для введення других доз вакцин: Pfizer – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac – 14 днів, AstraZeneca – 28 днів.

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Обов'язкове зчитування QR-коду

Для дотримання карантинних вимог, бізнес має перевіряти у відвідувачів всі COVID-сертифікати в спосіб зчитування QR-коду мобільним додатком "Дія".

"Міністерство охорони здоровя працює над поетапним впровадженням QR-коду і на всіх паперових документах, які використовуються в запропонованих карантинних обмеженнях. Після зчитування QR-коду смартфоні відображається статус COVID-сертифіката: чинний /нечинний. Без перевірки та зчитування COVID-сертифікат не вважається наданим та перевіреним", – сказав Ляшко.

Важливо, що для зчитування не потрібно додаткових додатків чи засобів – достатньо "своєю Дією" зчитати QR-код.

Штрафи за відсутність COVID-документів

У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власник закладу може понести відповідальність за статтею "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Перелік професій для обов'язкового щеплення

З 9 грудня набуває чинності Наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою.



Цього разу мова йде про:

Працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

Працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

Працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).

"Звертаюсь до працівників зазначених професій, не відкладайте все на останній день або тиждень. Зробіть щеплення сьогодні. Це захист вас та ваших рідних", – додав Ляшко.

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