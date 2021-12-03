Навіть вакциновані! Хто тепер повинен йти на карантин через "Омікрон": список

Україна посилила правила в'їзду через "Омікрон". / Фото: Колаж: Сьогодні
Відсьогодні, з 3 грудня, Україна посилила обов'язковий карантин для мандрівників із країн, де поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон".
Про це нагадує Telegram-канал "Коронавірус інфо".
Тепер люди, які понад сім днів протягом останніх двох тижнів перебували у країнах зі стрімким поширенням штаму "Омікрон", повинні піти на самоізоляцію тривалістю 14 днів.
При цьому варто пам'ятати: вакцинація, негативний тест чи сертифікат про одужання не звільняють від карантину.
Яких країн це стосується
- Південно-Африканська Республіка,
- Ботсвана,
- Зімбабве,
- Намбія,
- Лесото,
- Есватіні,
- Мозамбік,
- Малаві.
На кого діятимуть нові обмеження:
на українців,
на іноземців або осіб без громадянства, які:
- постійно або тимчасово проживають на території України,
- є подружжям або дітьми громадян України,
- є працівникамми іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні та членами їх сімей,
- інші категорії іноземців та осіб без громадянства за погодженням із Міністерством закордонних справ.
Коли "Омікрон" потрапить в Україну
Новини "Сьогодні" поцікавилися у голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, коли новий штам може потрапити до столиці.
"Це черговий штам вірусу, який розвивається за мутацій цього збудника. Якщо враховувати місце його першого виявлення, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня або на початку лютого", – прогнозує Рубан.
Імовірно, що з Південної Африки штам спершу потрапить до Європи.
"Найімовірніше, наші туристи привезуть його з Європи, але вже після зимових канікул. Тому до "Омікрона" потрібно готуватися до кінця січня або до початку лютого", – каже Олег Рубан.
Раніше ми писали:
- За перший тиждень після виявлення нового штаму коронавірусу "Омікрон" у Європі зафіксовано 57 випадків захворювання на штам COVID-19 – де його виявили.
- В Україні з 6 грудня посилять правила карантину: чи діятимуть "жовті" СOVID-сертифікати.