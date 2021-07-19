Дело Шеремета: Кузьменко отреагировала на переписку Дугарь с Зеленским

Ранее президент Украины признался, что общался с подозреваемой в убийстве Шеремета и даже показывал переписку с ней

Кардиолог Юлия Кузьменко, которая подозревается в том, что якобы подложила взрывчатку под автомобиль Павла Шеремета, не знала о переписке другой фигурантки дела Яны Дугарь с президентом Владимиром Зеленским. Об этом она рассказала в интервью "Сегодня".

По ее словам, ни она, ни еще один фигурант дела Андрей Антоненко не знали о контактах Дугарь с президентом.

"Прекрасно помню тот момент, когда впервые услышала об этом (о переписке Дугарь с Зеленским. – Ред.). Смотря пресс-конференцию президента, я рисовала. И когда Владимир Зеленский рассказал о переписке с Дугарь, то я поняла, что сейчас меня засыпят вопросами. Я сразу написала пост, что не знала об этом, но каждый человек имеет право общаться с кем угодно. Президент – это гарант Конституции, а наши права были нарушены с самого начала. Яна, как и мы, ждет справедливости", – сказала Кузьменко.

Как сообщали новости "Сегодня", 20 мая во время большой пресс-конференции Владимир Зеленский признался, что переписывается с Яной Дугарь. Он даже показал одному из журналистов свой телефон с перепиской. После этого сама Дугарь ответила, действительно ли была такая переписка.

Позже Яна Дугарь посетила Офис президента, на встрече был глава ОПУ Андрей Ермак.