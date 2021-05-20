Дело Шеремета: Зеленский общается с подозреваемой Дугарь (видео)

Президент показал одному из журналистов телефон с перепиской с Яной Дугарь и заявил – ему не все равно, что будет с подозреваемыми

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что общается с подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яной Дугарь.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс конференции.

"Я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов, деятельность суда, но скажу вам откровенно: я знаю подробно, что происходит. И мне не все равно. Если незаконно было осуждено этих людей... И то, что они находились за решеткой – мне не все равно. Доказательств стопроцентных еще не о том, что они невиновны, и что они виновны – тоже нет. И я не знаю, простит ли она мне... Вот сегодня утром Яна Дугарь... Мы переписываемся... То есть, мне не все равно, что с этими всеми людьми...", – сказал президент.

После этого кто-то из толпы спросил, что Зеленскому написала Дугар. Он попросил телефон и продемонстрировал свой телефон одному из журналистов.

С текста переписки известно, что в разговоре последнее слово – "спасибо".

Напомним, что сейчас подозреваемые в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся под домашним арестом, по поводу Яны Дугарь действовует мера пресечения в виде личных обязательства.

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Ранее мы сообщали, что министр юстиции Денис малюська заявил, что изменение меры пресечения для основного подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко не говорит о том, что судебный процесс затянулся.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета