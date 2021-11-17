"Дельта" мутирует! Ученые подтвердили в Украине более 10 различных вариантов штамма

В Украине обнаружили 11 разных мутаций "Дельта"-штамма коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ученые обнаружили в Украине 11 различных вариантов штамма коронавируса "Дельта" также известного как индийский. Впервые он был зафиксирован в Украине в июне этого года.

Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики.

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Последние исследования образцов, взятых у больных коронавирусом из разных регионов, дают основания утверждать: в Украине полностью царит "Дельта"-штамм коронавируса.

При этом почти в 60% образцов – "материнский" вариант "Дельты" (так называемый индийский).

"В то же время ученые обнаружили еще 10 других вариантов штамма "Дельта", происходящие из США, из Великобритании и других стран Европы, а также из Африки" , – сообщили украинские ученые.

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Подробности исследований

В октябре ученые изучили 75 образцов, собранных Центром общественного здоровья Минздрава Украины в конце сентября:

из Черкасской области – 5 образцов;

Черновицкой – 1;

Ивано-Франковской – 13;

Киевской –1;

Львовской – 7;

Полтавской – 9;

Ровенской – 6;

Тернопольской – 4;

Запорожской – 2,

г. Северодонецк, Луганская область – 27.

Исследование проводилось по заказу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

При этом в июне-августе 2021 г. штамм "Дельта" был обнаружен лишь в половине исследуемых образцов, остальные – штамм "Альфа" (так называемый британский, который начал широко распространяться в начале 2021 года).

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Всего с февраля 2021 г. до сегодняшнего дня ученые ИМБГ проанализировали 159 образцов вируса SARS-CoV-2, взятых у больных в возрасте от 13 до 85 лет. Почти все пациенты (95,6%) были госпитализированы со средней и тяжелой формой коронавируса.

Угроза "Дельта"-штамма

"Мутируемые варианты штамма "Дельта" отличаются критическими изменениями в участках вируса, отвечающими за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека. То есть они быстрее распространяются. Существующие вакцины действенны против этих штаммов", – объясняет руководитель проекта, директор Института молекулярной биологии и генетики, академик Михаил Тукало.

Как отличить штамм "Дельта" обычному человеку

"Дельта" имеет некоторые особенности: он скорее приводит к тяжелой форме, у него меньший инкубационный период. Человек на 4-5 день имеет ярко выраженную клиническую картину.

У вакцинированных болезнь протекает в более легкой форме. При "Дельте" потребность у пациента в кислороде выше в 5-6 раз, чем у больного обычным штаммом. Это влияет на показатели смертности.

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