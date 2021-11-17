Приводит к тяжелой форме: Кузин рассказал об особенностях штамма "Дельта"

У вакцинированных болезнь протекает намного проще. Человек может болеть в более легкой форме

Штамм "Дельта" быстрее приводит к тяжелой форме / Коллаж "Сегодня"

Любой случай ОРВИ или ОРЗ, сопровождающийся кашлем и чиханьем, повышением температуры тела нужно различать от коронавирусной болезни. У штамма "Дельта" есть определенные особенности.

Об этом в интервью новостям "Сегодня" рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.

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Как отличают штамм "Дельта" врачи

Для этого на уровне первичного звена медпомощи, у семейных врачей чаще всего используются тесты на определение антигена. За 15 минут это позволяет установить диагноз.

Как отличить штамм "Дельта" обычному человеку

У "Дельта" есть определенные особенности: он быстрее приводит к тяжелой форме, у него меньше инкубационный период. Человек на 4-5 день имеет ярко-выраженную клиническую картину.

У вакцинированных болезнь протекает в более легкой форме. При "Дельте" потребность у пациента в кислороде выше в 5-6 раз, чем у заболевшего обычным штаммом. Это влияет на показатели смертности.

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 16 ноября, в Украине зафиксировали 18 668 новых подтвержденных больных COVID-19. Среди них 1312 детей и 403 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4 468 человек;

летальных исходов – 769,

выздоровели – 20 211 человек.

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