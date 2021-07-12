"Дельта"-штамм надвигается на Украину: что защитит от опасного варианта COVID

Вспышка заболевания штамм "Дельта" в Украине возможна уже в этом месяце – прогнозируют, что он достаточно быстро вытеснит своих "слабых братьев". По данным ВОЗ, это уже произошло в Германии, Франции и еще в десятке других стран.

Что защитит от нового сверхопасным варианта COVID-19 и как Фонд Рыната Ахметова помогает спасать жизни тяжелых пациентов – в сюжете Юлии Миншакировой для новостей "Сегодня".

Одна из историй счастливого спасения

Супруги Дудины в Рубежном Луганской области – знаменитости. Их историю спасения обсуждает полгородка. Несколько месяцев назад супруги подхватили коронавирус и оба в тяжелом состоянии попали в местную больницу.

"Знаете, вся жизнь перевернулась! Там лежишь, как у бога на исповеди, я даже сейчас опять расплачусь. Смотрю на него и думаю, сейчас умрет – а все к тому шло, это я не преувеличиваю. Думаю, как же быть, сейчас его бросят в морге, а я еще больная, а меня ж еще никто не выпустит, даже похоронить нельзя", – делится Елена Дудина.

Почки ее мужа Дмитрия Дудина не работают так как надо, и уже давно. Гемодиализ он проходит три раза в неделю. Но как очистить кровь пациенту, у которого глубоко поражены легкие? Он – круглосуточно на кислороде, а искусственная почка – за полсотни километров в соседнем городе.

"Нам нужно было как-то организовать процедуру его транспортировки на гемодиализ. Потому что без гемодиализа эти больные погибают сразу, даже без COVID. У него была тяжелая пневмония, с очень низкой сатурацией", – рассказывает Ольга Мартыненко, заведующая инфекционным отделением Рубежанской центральной городской больницы.

Ольга Мартыненко приобщила к спасению пациента службу "скорой". Дмитрий однажды чуть не умер по дороге на гемодиализ, но иначе – не спасли бы.

"Я никогда не забуду ее глаза. Человек же в этой экипировке, как инопланетянин, и вот эти глаза: смотрят и сразу все: успокойтесь, не волнуйтесь, все будет хорошо. Елена Александровна, Дмитрий Иванович, все будет отлично. Столько доброты, столько тепла у человека", – рассказывает благодарная жена о враче-спасительнице.

Весь медперсонал этой больницы сделал невероятное. Через месяц Дудины были дома. Там их ждал сюрприз. Полсотни аквариумных рыбок, которых Дмитрий разводит для души, выжили – без ухода и корма.

Что спасет от "Дельта"-штама

Даже в маленьком Рубежном уже есть пациент с подозрением на "Дельту", а уже к августу их может стать гораздо больше.

"Дельта вирус показывает на практике стран Европы и Великобритании, что как раз сейчас больше поражается 20-25 лет. То есть, если до этого мы видели, что основная масса, это все-таки 40+, сейчас вот как раз больше молодое население. Как мы сейчас видим, люди расслабились и не хотят ничего замечать. Я думаю, что у нас пойдет уже в августе этот рост заболеваемости, а то и раньше", – прогнозирует заведующая инфекционным отделением Рубежанской больницы Ольга Мартыненко.

Инфекционист и иммунолог, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика Алла Волоха рассказывает о наиболее распространенных симптомах вируса-мутанта, которые легко спутать с аллергией.

"Тяжелая простуда с выраженным насморком, кашлем. Выраженная заложенность носа, ну и выделения. Да, действительно, он похож на такой как бы серьезный аллергический насморк", – предупреждает она.

Более сильный штамм вытесняет слабых. То есть все новые случаи заболевания в стране, это скорее всего – "Дельта". Сейчас защитить от худшего способны вакцины, говорит инфекционист.

"Вакцинация защищает от госпитализации и от смерти. Это действительно было доказано. Вакцинация не защищает полностью от заболевания. Люди могут заболеть легкими формами и они могут быть источником вируса в этом случае. Я, например, получила две дозы, но на самом деле я понимаю, что я все равно буду соблюдать масочный режим, и все равно буду придерживаться всех необходимых правил", – делится профессор.

Супруги Дудины тоже намерены обязательно вакцинироваться.

"Посоветуемся, когда нам идти вакцинироваться. Мы и семейнику сказали, что будем обязательно. Такого ужаса я больше не переживу!" – говорит Елена Дудина.

Фонд Рината Ахметова продолжает помогать больницам

Дудины хотели, чтобы о самоотверженности врачей из Рубежного знал не только городок на Луганщине, но и вся страна, поэтому свою историю спасения супруги оставили на странице национального проекта "Спасибо медикам" на сайте Фонда Рината Ахметова. Эта интернет-площадка – лишь маленькая часть большой благотворительной программы "Ринат Ахметов – спасение жизней".

Именно в рамках этой программы Фонд одним из первых поддержал Рубежанскую больницу, направив сюда необходимое оборудование еще в начале пандемии.

"Если бы не помощь добрых людей, и благотворительных фондов то вряд ли бы мы выстояли. Умерло бы еще в три раза больше людей, чем умерло, если бы не поддержка Рината Леонидовича", – говорит Ольга Мартыненко, заведующая инфекционным отделением Рубежанской центральной городской больницы .

Всего на борьбу с COVID-19 благотворитель выделил 450 млн гривен.

"Наша обязанность – помочь каждому городу и каждой области, помочь Киеву, помочь всей Украине. Все, чего я хочу, – чтобы люди выздоравливали и люди не болели", – говорит Ринат Ахметов, основатель благотворительного фонда.

Более 200 аппаратов ИВЛ, экспресс-тесты, защитные костюмы – помощь получили около полусотни больниц Украины.

"Это самая крупная, ситстемная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом", – говорит Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

Мы также писали, что после заболевания COVID-19 все чаще фиксируют крайне опасный воспалительный синдром, который называют "смертельная тень коронавируса", глубоко поражающий сразу несколько систем организма – преимущественно детского. Проявляет он себя внезапно, где-то через месяц после выздоровления.