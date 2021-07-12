Дельта-штам насувається на Україну: що захистить від небезпечного варіанту COVID

Спалах захворювання, викликаний штамом "Дельта", в Україні можливий уже цього місяця – прогнозують, що він досить швидко витіснить своїх "слабших братів". За даними ВООЗ, це вже відбулося в Німеччині, Франції і ще в десятці інших країн.

Що захистить від нового наднебезпечного варіанту COVID-19 та як Фонд Ріната Ахметова допомагає рятувати життя тяжких пацієнтів – у сюжеті Юлії Міншакірової для новин "Сьогодні".

Одна з історій щасливого порятунку

Подружжя Дудіних у Рубіжному Луганської області – знаменитості. Їхню історію порятунку обговорює півмістечка. Кілька місяців тому подружжя підхопило коронавірус і обоє у тяжкому стані потрапили до місцевої лікарні.

"Знаєте, вся життя перевернулося! Там лежиш, як у бога на сповіді, я навіть зараз знову розплачуся. Дивлюся на нього і думаю: зараз помре – а все до того йшло, це я не перебільшую. Думаю, як же бути, зараз його кинуть у морзі, а я ще хвора, а мене ж ще ніхто не випустить, навіть поховати не можна", – ділиться Олена Дудіна.

Нирки її чоловіка Дмитра Дудіна не працюють як треба, і вже давно. Процедури гемодіалізу чоловік проходить тричі на тиждень. Та як очистити кров пацієнту, в якого глибоко вражені легені? Він – цілодобово на кисні, а штучна нирка – за півсотні кілометрів у сусідньому місті.

"Нам потрібно було якось організувати процедуру його транспортування на гемодіаліз. Тому що без гемодіалізу ці хворі гинуть відразу, навіть без COVID. У нього була важка пневмонія, з дуже низькою сатурацією", – розповідає Ольга Мартиненко, завідувачка інфекційного відділення Рубіжанської центральної міської лікарні.

Ольга Мартиненко долучила до порятунку пацієнта службу "швидкої". Дмитро одного разу ледь не помер дорогою на гемодіаліз, але інакше – не врятували б.

"Я ніколи не забуду її очі. Людина ж у цій екіпіровці, як інопланетянин, і ось ці очі: дивляться і відразу все: заспокойтеся, не хвилюйтеся, все буде добре. Олено Олександрівно, Дмитре Івановичу, все буде відмінно. Стільки доброти, стільки тепла у людини", – розповідає вдячна дружина про лікарку-рятівніцю.

Увесь медперсонал цієї лікарні зробив неймовірне. За місяць Дудіни були вдома. Там на них чекав сюрприз. Півсотні акваріумних рибок, яких Дмитро розводить для душі, вижили – без догляду і корму.

Що врятує від "Дельта"-штаму

Навіть у маленькому Рубіжному вже є пацієнт із підозрою на "Дельту".

"Дельта"-вірус показує на практиці країн Європи та Великої Британії, що якраз зараз більше уражаються люди віком 20-25 років. Тобто якщо до цього ми бачили, що основна маса – це все-таки 40+, зараз ось якраз більше молоде населення. Як ми зараз бачимо, люди розслабилися і не хочуть нічого помічати. Я думаю, що у нас піде вже в серпні це зростання захворюваності, а то й раніше", – прогнозує завідувачка інфекційного відділення Рубіжанської лікарні Ольга Мартиненко.

Інфекціоніст та імунолог, завідувачка кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика Алла Волоха розповідає про найпоширеніші симптоми вірусу-мутанта, які легко сплутати з алергією.

"Важка застуда з вираженим нежитем, кашлем. Виражена закладеність носа, ну і виділення. Так, дійсно, він схожий на такий начебто серйозний алергічний нежить", – попереджає вона".

Сильніший за інші штам витісняє слабких. Тобто всі нові випадки захворювання у країні – це, швидше за все, "Дельта". Наразі захистити від найгіршого здатні вакцини, каже інфекціоніст.

"Вакцинація захищає від госпіталізації і від смерті. Це дійсно було доведено. Вакцинація не захищає повністю від захворювання. Люди можуть захворіти легкими формами і вони можуть бути джерелом вірусу в цьому випадку. Я, наприклад, отримала дві дози, але насправді я розумію, що я все одно дотримуватимуся маскового режиму і все одно дотримуватимуся всіх необхідних правил", – ділиться професор".

Подружжя Дудіних теж має намір обов’язково вакцинуватися.

"Порадимося, коли нам іти вакцинуватися. Ми і сімейникові сказали, що будемо обов'язково. Такого жаху я більше не переживу!" – каже Олена Дудіна.

Фонд Ріната Ахметова продовжує допомагати лікарням

Дудіни хотіли, щоб про самовідданість лікарів із Рубіжного дізналося не тільки містечко на Луганщині, а й уся країна, тож свою історію порятунку подружжя лишило на сторінці національного проєкту "Дякуємо медикам" на сайті Фонду Ріната Ахметова. Цей інтернет-майданчик – лише маленька частина великої благодійної програми "Рінат Ахметов – порятунок життів".

Саме у рамках цієї програми Фонд одним із перших підтримав Рубіжанську лікарню, надіславши сюди необхідне обладнання ще на початку пандемії.

"Якби не допомога добрих людей і благодійних фондів, то навряд чи б ми вистояли. Померло б ще утричі більше людей, ніж померло, якби не підтримка Ріната Леонідовича", – каже Ольга Мартиненко, завідувачка інфекційного відділення Рубіжанської центральної міської лікарні.

Загалом на боротьбу з COVID-19 благодійник виділив 450 мільйонів гривень.

"Наш обов'язок – допомогти кожному місту і кожній області, допомогти Києву, допомогти всій Україні. Все, чого я хочу, – щоб люди одужували і люди не хворіли", – каже Рінат Ахметов, засновник благодійного фонду.

Понад 200 апаратів ШВЛ, експрес-тести, захисні костюми – допомогу отримали близько півсотні лікарень України.

"Це найбільша, системна і масштабна приватна ініціатива, спрямована на допомогу державним медичним установам у боротьбі з коронавірусом", – каже Ірина Блажан, директорка проєктів та програм Фонду Ріната Ахметова".

Ми також писали, що після захворювання на COVID-19 усе частіше фіксують вкрай небезпечний запальний синдром, який зазивають "смертельна тінь ковіду", що глибоко вражає одразу декілька систем організму – переважно дитячого. Проявляє він себе раптово, десь за місяць після одужання.