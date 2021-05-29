День Киева и акция в поддержку Стерненко – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 29 и 30 мая в Украине

В субботу и воскресенье, 29 и 30 мая, отмечается День Киева. В столице пройдут праздничные мероприятия.

Суббота, 28 мая

9:30 – детские велогонки "Дивогонки" (Дарницкий р-н, Парк Партизанской Славы);

13:30 – празднование Дня Киева в "Парке Киевская Русь";

Воскресенье, 29 мая

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9:00 – 28-й "Пробег под каштанами";

18:00 – Мирная акция за справедливый суд" в поддержку Сергея Стерненко";

Празднование Дня Киева в "Парке Киевская Русь".

Ранее мы сообщали, что синоптики обещают после дождливого и теплого мая адскую жару под 40 градусов в июне, но без дождей не обойдется.

Также напомним, по прогнозу народного синоптика, начало июня в Украине будет дождливым, потом две недели тепла и солнца, а в конце месяца очередной циклон устроит "потоп".