Депутатов Рады отправили на фронт на Донбасс – заявление

На передовой депутаты займутся восстановление инфраструктуры / Коллаж "Сегодня"
19 февраля в Донецкую и Луганскую области, где в последние два дня серьезно обострилась обстановка, отправятся депутаты Верховной Рады, чтобы на месте контролировать ситуацию в неспокойном регионе. Соответствующее решение принял президент Украины Владимир Зеленский вечером 18 февраля.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в Офисе президента.
Сообщение
"Президент Украины принял решение завтра отправить на линию фронта депутатов Верховной Рады, часть министров. Завтра на фронте они будут в тех местах, которые пострадали непосредственно, где пострадала наша инфраструктура, школы и детский садик", – сообщил Данилов.
Ситуация
- Украина не давала приказ освобождать Донбасс силовым путем. К происходящему в Донецке ВСУ отношения не имеет. Об этом заявил Данилов.
- Утром 18 февраля главы подконтрольных Кремлю сепаратистских регионов "Л/ДНР" практически одновременно призвали жителей региона выехать в Россию.
- Вечером боевики заявили, что в центре Донбасса произошел взрыв. Так называемая "народная милиция" сообщила, что возле Дома правительства взорвался автомобиль. Местные жители написали в соцсетях, что на фото жилой квартал, а не здание правительства.
- Владимир Путин заявил, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе Киев должен сесть за стол переговоров с представителями террористических "Л/ДНР".