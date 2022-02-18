Депутатов Рады отправили на фронт на Донбасс – заявление

На передовой депутаты займутся восстановление инфраструктуры / Коллаж "Сегодня"

19 февраля в Донецкую и Луганскую области, где в последние два дня серьезно обострилась обстановка, отправятся депутаты Верховной Рады, чтобы на месте контролировать ситуацию в неспокойном регионе. Соответствующее решение принял президент Украины Владимир Зеленский вечером 18 февраля.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в Офисе президента.

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"Президент Украины принял решение завтра отправить на линию фронта депутатов Верховной Рады, часть министров. Завтра на фронте они будут в тех местах, которые пострадали непосредственно, где пострадала наша инфраструктура, школы и детский садик", – сообщил Данилов.

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