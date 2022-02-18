Депутатів Ради відправили на фронт на Донбас – заява

На передовий депутати візьмуться відновлення інфраструктури / Колаж "Сьогодні"
19 лютого до Донецької та Луганської області, де останні два дні серйозно загострилася обстановка, вирушать депутати Верховної Ради, щоб на місці контролювати ситуацію у неспокійному регіоні. Відповідне рішення ухвалив президент України Володимир Зеленський увечері 18 лютого.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу в Офісі президента.
Повідомлення
"Президент України ухвалив рішення завтра відправити на лінію фронту депутатів Верховної Ради, частину міністрів. Завтра на фронті вони будуть у тих місцях, які постраждали безпосередньо, де постраждала наша інфраструктура, школи та дитячий садок ", – повідомив Данілов.
Ситуація
- Україна не наказувала звільняти Донбас силовим шляхом. До того, що відбувається в Донецьку, ЗСУ стосунку не має. Про це заявив Данілов.
- Вранці 18 лютого глави підконтрольних Кремлю сепаратистських регіонів "Л/ДНР" практично одночасно закликали мешканців регіону виїхати до Росії.
- Увечері бойовики заявили, що у центрі Донбасу стався вибух. Так звана "народна міліція" повідомила, що біля Будинку уряду вибухнув автомобіль. Місцеві жителі написали у соцмережах, що на фото житловий квартал, а не будівля уряду.
- Володимир Путін заявив, щоб урегулювати ситуацію на Донбасі Київ має сісти за стіл переговорів із представниками терористичних "Л/ДНР".