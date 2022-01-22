Дети переносят "Омикрон" тяжелее? Ляшко ответил

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как переносят коронавирус дети / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине растет заболеваемость на коронавирус, а штамм "Омикрон" быстро распространяется среди людей. Больше всего он поражает детей.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

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Сколько детей болеют коронавирусом?

Ляшко сказал, что за последний день среди всех новых COVID-случаев в стране на детей пришлось 12%.

"А в среднем, с 10 по 20 января – это от 6 до 10%. Среди всех госпитализированных доля детей составляет 16%, хотя вначале было 19%. Это пока сложно назвать статистикой, потому что анализ делается на небольших цифрах, ведь мы только входим в эту волну", – объяснил министр.

Какие могут быть симптомы?

У детей, которые попадают в больницы, фиксируют интоксикацию и температуру 38. Также были зафиксированы единичные случаи пневмоний. Пока что среди всех случаев инфицирования у детей во время последней волны необходимость в кислородной поддержке возникает достаточно редко.

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"Когда у ребенка температура 38, то у родителей очень часто начинается паника. И, как правило, они обращаются за экстренной медицинской помощью. Экстренная медицинская помощь не отказывает, потому что речь идет о детях. Они забирают и отвозят их в больницу. То, что нам показывают главврачи – обычно проходит день-два и тех детей, которые попали с интоксикацией, выписывают", – сказал Ляшко.

Кто сложнее переносит СOVID-19?

Как сказал Ляшко, коронавирус cложнее всего переносят дети с диабетом и онкологическими заболеваниями.

"Что касается летальности среди детей, то пока изменений не наблюдается. Но если отталкиваться от примера европейских стран – она небольшая в процентном соотношении", - отметил министр.

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Как влияет "Омикрон" на организм ребенка?

Одна из особенностей "Омикрона" – он больше поражает детей по сравнению с предыдущими вариантами вируса. Но при этом дети не заражаются этим штаммом чаще чем остальные возрастные категории населения.

Коронавирус в Украине

За сутки 21 января в Украине обнаружили 22 473 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди заболевших – 2838 детей и 535 медиков.

За прошлые сутки госпитализировали 2608 человек, зафиксировали 136 летальных исходов, а выздоровели 4610 человек.

За все время пандемии коронавируса в Украине выздоровели 3 580 878 человек.

Всего провели 17 455 150 ПЦР-тестирований.

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