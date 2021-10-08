Полиомиелит на Ровенщине: вирусологи пытаются не допустить эпидемии

Опасную болезнь обнаружили у детей в Ровенской области/Коллаж: Сегодня

Неужели нам грозит еще одна эпидемия? В Украине подтвердили случай паралича от полиомиелита. Ноги отнялись у полуторагодовалой девочки в Ровенской области. Ее родители сознательно отказались от прививок из-за религиозных убеждений. Кроме нее в семье еще девять детей, и в шести — тоже подтвердили полиомиелит. Болезнь — острая инфекционная. Чтобы предупредить ее вспышку в области работают вирусологи. Все подробности узнавал корреспондент "Сегодня" Владимир Николайчук.

У полуторагодовалой девочки начало отнимать ноги. Ее доставили в неврологическое отделение. В столичной лаборатории подтвердили очень опасное заболевание — полиомиелит. Сейчас обе ножки неподвижны.

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"У нас две ножки: одна лучше с парезом, другая — хуже. Началось с одной, то она хуже. Там где позже началось заболевание, лучше восстанавливается. У ребенка не один курс реабилитации, восстановительного лечения. Будем все делать, чтобы ходила", — рассказывает детский невролог Ровенской областной детской больницы Лилия Зорук.

В село Большая Омеляна, где живет семья с десятью детьми, направили эпидемиологов. Те обнаружили, что больны еще шестеро детей.

"Исследуется больной ребенок, ближайший круг контактных. Зафиксировано, что в них обнаружен аналогичный штамм полиовируса 2 типа. Они сейчас чувствуют себя здоровыми", — говорит главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафонов.

Родители категорически отказались от обязательных прививок. Сегодня нашли дом семьи, чтобы спросить почему, однако ответа не получили. Селяне говорят, что в семье еще 9 детей. И осуждают родителей, отказавшихся от прививок. Ведь их дети посещают местные учебные заведения.

"Когда идет вспышка, то я бы советовала как мама, у меня дома есть детки, прислушаться к специалистам, медикам, сделать прививку, потому что несет угрозу для детей — быстро распространяется", — отметила жительница села Людмила.

По словам людей, семья — верующая. В селе, где произошла вспышка полиомиелита, сейчас находится спецкомиссия Минздрава. Школу и садик не закрывали — заведения работают в обычном режиме.

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Еще 70 лет назад от полиомиелита страдали миллионы людей во всем мире. Болеть могут и взрослые, и дети. Но инфекцию одолели благодаря вакцинации. То, что снова фиксируют такие случаи, — тревожный звоночек, говорят инфекционисты.

"Когда у нас есть один случай паралитической формы полиомиелита, это говорит о том, что есть около 100 лиц, которые могут выделять этот вирус. То есть на один такой случай паралитической формы приходится до 100 случаев бессимптомной формы полиомиелита. Это большая беда, и когда это случилось — не дай Бог, но новые случаи могут быть", — говорит инфекционист Юрий Степановский.

Одно из самых сложных последствий полиомиелита — полный паралич, как в случае американца Пола Александра. Ему — 75. Большую часть жизни он парализован ниже шеи. Жизнь изменилась навсегда, когда Полу было 6 — он заболел полиомиелитом.

"Я был обычным ребенком, как другие. Почувствовал себя несколько больным. Моя мама увидела лицо и знала, что это. Немедленно уложила меня в постель. В следующие 5 дней я потерял все", — рассказывает Пол Александр.

Он не мог ходить, потом — держать в руках карандаш или ручку, и, в конце концов, самостоятельно дышать. Врачи предложили единственный вариант — положить в железную капсулу, которая искусственно вентилировала легкие. Когда острая стадия миновала, Пол смог дышать за чертой камеры по нескольку часов в день. Теперь этот промежуток сократился до нескольких минут. Мужчина заботится и о том, чтобы железное легкое вовремя чинили, а это становится все сложнее. С распространением вакцинации эпидемия полиомиелита отступила, потребность в капсулах почти исчезла, а значит и запасных частей почти не производят. Техники работают на индивидуальный заказ

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"Худшие мысли о том, что полиомиелит вернется", — опасается Пол Александр.

Сейчас распространение полиовируса фиксируют только в Пакистане и Афганистане. В Украине это единичные случаи: два — в 2015-ом году, и 7 заболевших в Ровенской области — накануне.

Постковидный синдром

Специальная рабочая группа медиков и экспертов Всемирной организации здравоохранения вместе с привлеченными научными учреждениями представила определения и официальное описание "постковидного синдрома".

Согласно заключению экспертов, постковидное состояние встречается у около 20% пациентов, которые перенесли инфекцию SARS CoV-2. Обычно его симптомы ощущаются около трех месяцев от начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами.

"Общие признаки такого состояния заключаются в повышенной утомляемости, нехватки дыхания, когнитивном расстройстве и некоторых других симптомах, которые также влияют на повседневное функционирование. Симптомы могут быть впервые обнаружены после первичного восстановления после болезни COVID-19 или появиться с началом заболевания. Они могут меняться – ослабляться или обостряться – время от времени", – сообщает ВОЗ.

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