Поліомієліт на Рівненщині: вірусологи намагаються не допустити епідемії

Небезпечну хворобу виявили в дітей у Рівненській області/Колаж: Сьогодні

Невже нам загрожує ще одна епідемія? В Україні підтвердили випадок паралічу від поліомієліту. Ноги віднялися у півторарічної дівчинки на Рівненщині. Її батьки свідомо відмовилися від щеплень через релігійні переконання. Крім неї у родині ще дев'ять дітей, і у шести — теж підтвердили поліомієліт. Хвороба — гостра інфекційна. Аби попередити її спалах в області працюють вірусологи. Все подробиці дізнавався кореспондент "Сьогодні" Володимир Миколайчук.

У півторарічної дівчинки почало віднімати ноги. Її доправили до неврологічного відділення. У столичній лабораторії підтвердили дуже небезпечне захворювання — поліомієліт. Нині обидві ніжки нерухомі.

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"У нас дві ніжки: одна краще з парезом, інша — гірше. Почалося з однієї, то вона гірша. Там де пізніше почалося захворювання, краще відновлюється. У дитини не один курс реабілітації, відновного лікування. Будемо все робити, щоб ходила", — розповідає дитяча неврологиня Рівненської обласної дитячої лікарні Лілія Зорук.

До села Велика Омеляна, де мешкає родина із десятьма дітьми, направили епідеміологів. Ті виявили, що хворі ще шестеро дітлахів.

"Досліджується хвора дитина, найближче коло контактних. Зафіксовано, що в них виявлений аналогічний штам поліовірусу 2 типу. Вони зараз почуваються здоровими", — каже головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов.

Батьки категорично відмовилися від обов'язкових щеплень. Сьогодні знайшли будинок родини, щоб запитати чому, однак відповіді не отримали. Селяни кажуть, що у родині ще 9-ро дітей. І засуджують батьків, які відмовилися від щеплень. Адже їхні діти відвідують місцеві заклади освіти.

"Коли іде спалах, то я б радила як мама, у мене вдома є дітки, прислухатися до фахівців, медиків, зробити щеплення, бо несе загрозу для дітей — швидко розповсюджується", — зазначила жителька села Людмила.

За словами людей, сім'я — віруюча. У селі, де стався спалах поліомієліту, зараз перебуває спецкомісія МОЗ. Школу та садочок не зачиняли — заклади працюють у звичному режимі.

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Ще 70 років тому від поліомієліту потерпали мільйони людей в усьому світі. Хворіти можуть і дорослі, і діти. Але інфекцію здолали завдяки вакцинації. Те, що знову фіксують такі випадки, — тривожний дзвіночок, кажуть інфекціоністи.

"Коли ми маємо один випадок паралітичної форми поліомієліту, це говорить про те, що є близько 100 осіб, які можуть виділяти цей вірус. Тобто на один випадок такої паралітичної форми припадає до 100 випадків безсимптомної форми поліомієліту. Це велика біда, і коли це трапилося — не дай Боже, але нові випадки можуть бути", — каже інфекціоніст Юрій Степановський.

Один з найскладніших наслідків поліомієліту — повний параліч, як у випадку американця Пола Александра. Йому — 75. Більшість життя він паралізований нижче шиї. Життя змінилось назавжди, коли Полу було 6 — він захворів на поліомієліт.

"Я був звичайною дитиною, як інші. Відчув себе дещо хворим. Моя мама побачила обличчя і знала, що це. Негайно поклала мене в ліжко. У наступні 5 днів я втратив все", — розповідає Пол Александр.

Він не міг ходити, потім — тримати в руках олівець чи ручку, і, зрештою, самостійно дихати. Лікарі запропонували єдиний варіант — покласти в залізну капсулу, яка штучно вентилювала легені. Коли гостра стадія минула, Пол зміг дихати за межею камери по кілька годин на день. Тепер цей проміжок скоротився до кількох хвилин.

Чоловік дбає і про те, аби залізну легеню вчасно лагодили, а це стає дедалі складніше. З поширенням вакцинації епідемія поліомієліту відступила, потреба в капсулах майже зникла, а отже і запасних частин майже не виробляють. Техніки працюють на індивідуальне замовлення

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"Найгірші думки про те, що поліомієліт повернеться", — побоюється Пол Александр.

Нині поширення поліовірусу фіксують лише у Пакистані та Афганістані. В Україні це одиничні випадки: два — у 2015-ому році, і 7 захворілих на Рівненщині — напередодні.

Постковідний синдром

Спеціальна робоча група медиків і експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я разом із залученими науковими установами представила визначення та офіційний опис "постковідного синдрому".

Згідно з висновком експертів, постковідний стан зустрічається у близько 20% пацієнтів, які перенесли інфекцію SARS CoV-2. Зазвичай його симптоми відчуваються близько трьох місяців від початку захворювання COVID-19 і не можуть бути пояснені іншими діагнозами.