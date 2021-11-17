Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида о погоде на декабрь, на всю зиму и на 100 лет вперед

/ Фото: Сегодня

Кто такой Николай Кульбида, объяснять, наверное, не нужно – это человек, которые знает все о погоде в Украине не только на завтра-послезавтра. но даже на сто лет вперед.

- Все годы Независимости, более 30 лет, вы – бессменный руководитель Украинского гидрометеорологического центра. А с 1988 года занимали должность главного синоптика Украинского бюро погоды. Можно сказать, что вы знаете о погоде в Украине все или почти все?

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- Я называю нашу организацию "гидрометеорологический завод", а я – директор этого завода. Почему завод? Потому что мы производим гидрометеорологическую продукцию. Она специфическая и необходимо немало, чтобы эта продукция появилась и стала доступной потребителю. Я по образованию синоптик, по должности – директор, поэтому обязан знать о погоде практически все! (улыбается).

Но директор – это администратор, который организовывает наблюдение за погодой, прогнозирование, гидрометеообслуживание потребителей, взаимодействие с органами власти и местного самоуправления и так далее. Дабы руководить этими процессами, директор обязан знать все технологии, понимать технические моменты. Я знаю и понимаю, потому что начинал рядовым синоптиком, прошел все ступени по служебной лестнице.

- Как случилось, что всю жизнь вы посвятили изучению погодных явлений и прогнозированию погоды?

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- После окончания школы перед каждым встает вопрос: что дальше? Я выбирал между врачом, военным или метеорологом. Выбрал метеоролога и вот почему. Мой дедушка Гавриил умел предсказывать погоду: знал, когда пойдет снег, когда выпадет дождь и так далее. Ошибался редко.

Как-то дед сделал мне, второкласснику, лыжи. Купить их в начале 1960-х в нашей провинциальной Севериновке было очень сложно.

И сказал: "Ложись, Коля, спать, ночью выпадет снег, а утром ты на лыжах покатаешься!"

Прогноз погоды от деда сбылся. Очень меня впечатлили его знания и в итоге подтолкнули к выбору профессии. Как оказалось, на всю жизнь.

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Еще был у меня школьный товарищ, которому тоже нравилась метеорология. Вот мы вместе и поступили на геофак киевского госуниверсита им. Шевченко, на кафедру климатологии и метеорологии.

- В СМИ вас нередко называют "главный синоптик Украины". Вам это льстит или наоборот?

- Скорее нет. Я не только синоптик, мои обязанности намного шире. Укргидрометцентр, кроме прогнозирования погоды, занимается гидрологическим режимом рек, озер, водохранилищ, Черного и Азовского морей, состоянием и развитием сельхозкультур, загрязнением окружающей среды, предупреждением об угрозе возникновения опасных и стихийных погодных явлений, паводков, селей, снежных лавин и многим другим. Поэтому правильно говорить: директор Укргидрометцентра.

/ Фото: Сегодня

- Насколько, по-вашему, Укргидрометцентр справляется с прогнозированием погоды? Не секрет, что его оборудование не самое современное, и давно разработаны планы модернизации, чтобы выйти на европейский уровень. Когда эти планы могут стать реальностью?

- Украинские синоптики составляют прогнозы не хуже, чем немецкие или французские, потому что все пользуемся одними и теми же информационными ресурсами. Все страны, которые входят во Всемирную метеорологическую организацию (около 200), в том числе Украина, имеют примерно одинаковый доступ к результатам радарных, спутниковых наблюдений, к расчетам математических моделей состояния атмосферы, на основании которых составляются прогнозы.

А вот в технической оснащенности мы отстаем значительно. Прежде всего это касается автоматизации метрологических наблюдений на станциях, наблюдений на гидрологических постах на реках, мониторинга состояния атмосферы. Также технология обработки данных на основании прогнозирования у нас хуже, чем в среднем по Европе.

Поэтому в последние годы много внимание уделялось поиску путей модернизации национальной гидрометеослужбы Украины. Много стран прошло аналогичный путь за счет кредитов Всемирного банка. Для Украины вопрос пока не решен, поэтому работаем на двухстороннем уровне со странами ЕС.

Но нужна полная модернизация. Это возможно за счет кредитов, и их готовы выдать США под гарантии Кабмина. Суммы значительные – 300 млн долларов на 4 года. Тогда наша служба может стать вровень с европейскими и мировыми. Нужно межправительственное соглашение между США и Украиной.

/ Фото: Сегодня

- А что с финансированием Укргидрометцентра из госбюджета?

Государство финансирует нас, считаю, недостаточно. В 2021 году выделено 650 млн грн, а с учетом необходимости модернизации надо втрое больше. Поэтому 85% средств уходит на зарплату, а 15% на поддержание текущей деятельности и развитие. Утверждена госпрограмма переоснащения метеогидрологической службы, которая начнет действовать с 2022 года. Предусмотрено 308 млн грн на 4 года, но на следующий год из 78 млн грн выделено всего 10 млн.

- Что такое Укргидрометцентр в цифрах: количество метеостанций и сотрудников, их средняя и минимальная зарплата?

- Метеостанций у нас 164, не считая тех, которые находятся на временно оккупированных территориях, это еще около 30. Кроме метеостанций, у нас развита система гидрологических наблюдений на реках. Есть гидрологические посты, их более 500. На них постоянно проводят наблюдения за состоянием рек, паводками, ледовыми явлениями, температурным режимом. Пока в ручном режиме, заняты более 500 человек.

На метеостанциях работают по 7-10 человек. Всего у нас 4500 сотрудников. В каждой области есть свои аналитические подразделения, которые обрабатывают информацию и составляют прогнозы. Укомплектованность штатов специалистами в регионах – более 90%, в Киеве и городах-миллионниках – чуть выше 60%.

Зарплата наблюдателей гидрологических постов, техперсонала, охраны – минимальная, 6000 грн. Специалист 1 категории: синоптик, гидролог, агрометеоролог – зарабатывает около 15 тыс. грн. В глубинке это завидные заработки, люди дорожат своей работой. Повышения зарплат сотрудникам вдвое нам удалось добиться четыре года назад.

- За 30 лет погода в Украине заметно изменилась: стала более теплой. Что это – результат природного глобального потепления, влияние антропогенного фактора? Или и то, и другое?

- Климат и раньше менялся, но это происходило на значительно более низком температурном фоне, чем сейчас. В Украине наиболее быстрые изменения климата начались в 1980-х и продолжаются поныне. Это уже вызывает обеспокоенность у климатологов и метеорологов всего мира. За 30 лет среднегодовая температура воздуха повысилась на 1,5 градуса. В холодный период, прежде всего это январь-февраль – на 2-2,5 градуса, в теплый – на 1,5-2 градуса, особенно заметно в июле и августе. Значительно сократилась продолжительность весеннего и осеннего периодов.

В отдельные годы, например, в 2019-м, в Украине вообще не было метеорологической зимы, то есть устойчивого перехода среднесуточной температуры через ноль градусов в сторону снижения.

Режим осадков также изменился, хотя не так существенно. Эффективность дождей стала меньше из-за более быстрого испарения влаги, так как стало теплее. Летом стало больше засушливых явлений, которые губят урожай.

Влияют на погоду и природный, и антропогенный фактор. Человеческое воздействие на природу стало заметным в постиндустриальный период, когда начала интенсивно развиваться промышленность. В начале 1980-х годов, когда накопилась критическая масса вмешательства человека в атмосферу, экологию, озоновый слой, процессы изменения климата резко ускорились. Можно сказать, что человек уже влияет больше.

- Попробуем заглянуть в будущее: прошло еще 100 лет – и другой директор Укргидрометцентра рассказывает другому журналисту "Сегодня" о прогнозах погоды в Украине. Как может измениться у нас погода за сто лет?

- Один мой польский коллега сказал: неблагодарное дело составлять краткосрочные прогнозы, лучше давать их на 100 лет вперед! Климат в Украине за сто лет существенно изменится, станет более жарким. В средних широтах, не говоря о южных регионах, зимы не будет совсем. Очень хочется верить, что удастся остановить глобальное потепление, но пока оптимизма мало.

- И последний вопрос: каким вы видите декабрь 2021 года и наступающую зиму в целом?

- Средняя температура в декабре будет выше нормы для этого периода. То есть, декабрь окажется достаточно теплым. Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем. Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода, морозы достигнут и 25, и 30 градусов. Но в сравнении с зимами, которые были 30-40 лет назад, нынешние морозные периоды окажутся кратковременными.

Но есть и другое мнение о том, какой будет зима. Так ученый-климатолог Вазира Мартазинова утверждает: зима будет суровой.