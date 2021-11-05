Дистанционка или очное? Что происходит в школах Украины (обновляется)

Как в Украине учатся школьники. Фото: коллаж "Сегодня"
На сегодняшний день в городах Украины многие школьники возвращаются к дистанционке или им продлевают каникулы, так как ситуация с коронавирусом значительно ухудшилась. Но все же некоторые учреждения будут снова работать в очной форме.
Подробнее о том, как сейчас работают школы Украины – читайте далее в материале "Сегодня".
Сумская область
В Сумской области продлили дистанционную форму обучения для школьников 1-11 классов. Они останутся дома до 14 ноября.
По словам местных чиновников, ограничения помогли – за последние две недели уменьшилось количество больных в категории 10-17 лет. Они надеются, что заболеваемость будет снижаться.
"Комиссия ТЭБ и ЧС единогласным решением рекомендовала учреждениям общего среднего образования продлить дистанционную форму обучения для учащихся 1-11 классов до 14 ноября 2021 года", – говорится в сообщении.
Николаев
В Николаеве с понедельника, 8 ноября, школы снова вернутся к очному обучению. Но все же некоторые учреждения останутся на дистанционке.
К очной учебе вернутся:
- учащиеся 1 – 4 классов всех школ;
- учащиеся 1 – 9 классов специальной школы для детей с нарушениями зрения;
- школы с вечерней/заочной и экстернатной формами обучения;
- учащиеся 5 – 11 классов шести учебных заведений, где вакцинировано 100% персонала (школы №16, 28, 46, 47, экономический лицей №1 и классический лицей).
Отмечается, что остальные учебные заведения (речь идет об учениках 5 – 11 классов) города продолжат обучение в дистанционном формате.
Киев
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вскоре в столице школьники смогут вернуться за парты. На данный момент они учатся дистанционно из-за вспышки COVID-19.
Как рассказал Кличко, в эту волну коронавируса болеет много детей. Есть как в тяжелом состоянии, так и вовсе летальные исходы.
"Поэтому ученики вернутся в школы после улучшения эпидемической ситуации. Надеемся, что это произойдет вскоре. Важно сегодня удержать ситуацию", – подчеркнул городской голова.
Харьков
В школах Харькова продлят учебный год. Поэтому дети должны будут учиться в июне.
Дело в том, что для харьковских школьников продлили каникулы еще на неделю. Это значит, что осенние каникулы у детей продлятся три недели.
"Мы пришли к решению продлить каникулы до 5 ноября для того, чтобы с 8 ноября все школы города вышли на очную форму обучения", – сообщили в горсовете.
Запорожье
С понедельника, 8 ноября, в Запорожье школьники уйдут на дистанционное обучение. Стоит отметить, что город до сих пор находится в красной зоне карантина.
Как стало известно, соответствующее решение приняла местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. У школьников Запорожья были длительные каникулы, которые начались 18 октября. Тогда область перешла к красной зоне эпидопасности.
После 25 октября каникулы продлили. Но теперь с 8 ноября власти решили ввести дистанционное обучение, так как в городе очень много инфицированных коронавирусом детей.
Львов
С 1 ноября школьники Львова перешли на дистанционное обучение. Таким образом власти борются с распространением коронавируса. Стоит отметить, что детские сады работают в очном режиме.
Житомир
Учитывая увеличение количества случаев заболеваемости на COVID-19 среди детей, житомирским школьникам продлили каникулы до 7 ноября. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании.
Одесса
Как стало известно, в связи со стремительным ростом заболеваний коронавирусной болезнью COVID-19, для сохранения здоровья детей и работников школ, в школах Одессы рекомендовано продлить каникулы до 7 ноября.