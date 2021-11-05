Дистанційка чи очне? Що відбувається у школах України (оновлюється)

Як в Україні навчаються школярі. Фото: колаж "Сьогодні"

На сьогодні у містах України багато школярів повертаються до дистанційки або їм продовжують канікули, оскільки ситуація з коронавірусом значно погіршилася. Але все ж таки деякі установи знову працюватимуть у очній формі.

Докладніше про те, як зараз працюють школи України – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Сумська область

На Сумщині продовжили дистанційну форму навчання для школярів 1-11 класів. Вони залишаться вдома до 14 листопада.

За словами місцевих чиновників, обмеження допомогли – за останні два тижні зменшилась кількість хворих у категорії 10-17 років. Вони сподіваються, що захворюваність знижуватиметься.

"Комісія ТЕБ та НС одноголосним рішенням рекомендувала установам загальної середньої освіти продовжити дистанційну форму навчання для учнів 1-11 класів до 14 листопада 2021 року" , – йдеться у повідомленні.

Миколаїв

У Миколаєві з понеділка, 8 листопада, школи знову повернуться до очного навчання. Але все ж таки деякі установи залишаться на дистанційці.

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До очного навчання повернуться:

учні 1 – 4 класів всіх шкіл;

учні 1 – 9 класів спеціальної школи для дітей із порушеннями зору;

школи з вечірньою/заочною та екстернатною формами навчання;

учні 5 – 11 класів шести навчальних закладів, де вакциновано 100% персоналу (школи №16, 28, 46, 47, економічний ліцей №1 та класичний ліцей).

Зазначається, що решта навчальних закладів (йдеться про учнів 5 – 11 класів) міста продовжать навчання у дистанційному форматі.

В Україні школярі повернуться на навчання. Фото: колаж "Сьогодні"

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Київ

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що невдовзі у столиці школярі зможуть повернутися за парти. Наразі вони навчаються дистанційно через спалах COVID-19.

Як розповів Кличко, у цю хвилю коронавірусу хворіє багато дітей. Є як у тяжкому стані, так і зовсім летальні наслідки.