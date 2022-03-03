Диверсанта, причастного к бомбежке телевышки в Киеве, задержали

В результате обстрела телебашни погибли 5 киевлян / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ задержала причастного к ракетным обстрелам телебашни в Киеве. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Он предоставлял врагу информацию для ведения войны, в частности, настойчиво агитировал разбомбить Киевскую телевизионную башню, чтобы прекратить трансляцию украинских телеканалов", – говорится в сообщении.

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Следователи СБУ работают с подозреваемым и устанавливают всех причастных к обстрелам – чтобы каждый виновный был наказан.

Предатель понесет строгую ответственность за свои действия и больше не сможет вредить Украине и ее гражданам.

В результате обстрела телебашни погибли 5 мирных киевлян. Вещание центральных телеканалов было приостановлено ​​на короткий промежуток времени.

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Обстрел телевышки в Киеве

В Киеве 1 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по телевышке на Дорогожичах. В результате атаки пять человек погибли, еще пять получили ранения. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что после ракетного удара оккупантов по вышке в Киеве было восстановлено цифровое вещание каналов.

Оккупанты анонсировали ракетный удар по Киеву

Министерство обороны Российской Федерации объявило, что нанесет удары высокоточным оружием по объектам в Киеве.

В Гааге инициировали начало расследования преступлений России

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил о том, что начинает расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Об этом говорится в его заявлении на сайте суда.

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По словам прокурора, есть основания полагать, что военные преступления и преступления против человечности были совершены в Украине. Он поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии.