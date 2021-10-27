До +15 тепла и без дождей! Синоптики обнародовали свежий прогноз погоды в Украине

Теплая погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
В четверг, 28 октября, в Украине прогнозируют теплую погоду. Температура воздуха поднимется до 10-15 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко.
Погода на 28 октября
Согласно прогнозу, в четверг температура воздуха поднимется до 10-15 градусов тепла, а на северо-востоке воздух будет еще "колючим", не выше 8-11 градусов.
Дожди не предвидятся, но в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, а также в восточных регионах ожидаются незначительные осадки.
В Киеве 28 октября будет теплая погода, днем до 12 градусов тепла.
Погода в выходные
Синоптик отметила, что в выходные украинцев ожидает комфортная погода с ясным небом, солнцем и температурой воздуха 10-15 градусов тепла, в западных областях прогнозируют до 18 градусов.
Аномально холодный сентябрь
Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.
По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.
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