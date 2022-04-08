До +19, но дождливо. Какой будет погода в Украине 8 апреля

В нескольких областях Украины ожидается дождь. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в пятницу, 8 апреля, будет солнечной, но в некоторых регионах ожидается дождь. В большинстве областей дневная температура воздуха составит до 14-19 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Какой будет погода 8 апреля?

В западных и северных областях ожидается 10-14 градусов тепла. В Приазовье температура воздуха составит также +10...+14 градусов.

Диденко отметила, что в западные области и северную часть страны придут дожди. На остальной территории Украины осадки не предвидятся.

В Киеве 8 апреля температура воздуха снизится, днем около +12+14 градусов. В столице пройдет дождь, ветер остается порывистым.

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"Пока погода в Украине будет теплой. Однако с воскресенья-понедельника в западных, северных областях, в большинстве центральных (кроме Днепра с районами), также в Одесской области (с понедельника) предполагается похолодание и увеличение осадков. На восток Украины похолодание придет чуть позже", – добавила синоптик.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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