До +19, але дощитиме. Якою буде погода в Україні 8 квітня

У кількох областях України очікується дощ. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у п'ятницю, 8 квітня, буде сонячною, але в деяких регіонах очікується дощ. У більшості областей денна температура повітря становитиме до 14-19 градусів тепла.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Якою буде погода 8 квітня?

У західних та північних областях очікується 10-14 градусів тепла. У Приазов'ї температура повітря становитиме також +10...+14 градусів.

Діденко зазначила, що у західні області та північну частину країни прийдуть дощі. На решті території України опади не передбачаються.

У Києві 8 квітня температура повітря зменшиться, вдень близько +12...+14 градусів. У столиці буде дощ, вітер залишається поривчастим.

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"Поки що погода в Україні буде теплою. Проте з неділі-понеділка у західних, північних областях, у більшості центральних (крім Дніпра з районами), також на Одещині (з понеділка) передбачається похолодання та збільшення опадів. На схід України похолодання прийде трохи згодом", – додала синоптикиня.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини при зміні погоди відбувається своєчасне налаштування фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті підсилюється захисна реакція, і здорові люди практично не відчувають негативного впливу погоди.

У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко "перебудовуватися". Вплив погодних умов на самопочуття людини пов'язаний також із віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

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