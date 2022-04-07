Непомітно підкралось літо: в Україні — різке потепління

Подекуди температура повітря сягатиме 19 градусів тепла

В Україні буде тепло/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

У четвер, 7 квітня, в Україні прогнозують теплу погоду. Опадів сьогодні не прогнозують. Швидкість вітру сягатиме 10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Деталі

Сьогодні по всій території України прогнозують мінливу хмарність. Вітер — південний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 15 до 19 градусів тепла. На сході прогнозують +14...+18 градусів.

У північних регіонах – 16-19 градусів тепла. На півдні очікується 13-17 градусів вище нуля.

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У Києві опадів не прогнозують, 17-19 градусів тепла, а в Сімферополі теж буде сухо – +14...+16 градусів.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини при зміні погоди відбувається своєчасне налаштування фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. У результаті підсилюється захисна реакція, і здорові люди практично не відчувають негативного впливу погоди.

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У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко "перебудовуватися". Вплив погодних умов на самопочуття людини пов'язаний також з віком і індивідуальною сприйнятливістю організму.

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