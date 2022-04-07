Незаметно подкралось лето: в Украине — резкое потепление

В четверг, 7 апреля, в Украине прогнозируют теплую погоду. Осадков сегодня не прогнозируют. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Сегодня по всей территории Украины прогнозируют переменную облачность. Ветер – южный, 5-10 м/с.
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На западе столбики термометров будут колебаться от 15 до 19 градусов тепла. На востоке прогнозируют +14...+18 градусов.
В северных регионах – 16-19 градусов тепла. На юге ожидается 13-17 градусов выше нуля.
В Киеве осадков не прогнозируют, 17-19 градусов тепла, а в Симферополе тоже будет сухо – +14…+16 градусов.
Погода и ее влияние на человека
Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.
У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.