В Украине прогнозируют дожди. Прогноз погоды на 6 апреля (карта)

В стране будет ветрено, однако тепло

Несколько областей Украины накроют дожди/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 6 апреля, в некоторых областях Украины прогнозируют осадки. В то же время в стране будет теплая погода. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня прогнозируется дождь в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 9 до 16 градусов тепла. На востоке прогнозируют +9...+12 градусов.

В северных регионах – 9-16 градусов тепла. На юге ожидается 10-16 градусов выше нуля.

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В Киеве погода будет облачной, 10-12 градусов тепла, а в Симферополе будет сухо – +13…+15 градусов.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение погоды, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.