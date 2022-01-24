До 40 тысяч больных за сутки! Когда в Украине ждать скачок COVID-19

В стране за сутки зафиксировали более 12 тысяч подтвержденных случаев COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

С начала января заболеваемость COVID-19 в Украине выросла более, чем в шесть раз. Также в ближайшие две недели в стране будет пиковая нагрузка.

Об этом сайту "Сегодня" сообщил инфекционист Виктор Петров.

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Количество больных растет с каждым днем

Например, если по данным Минздрава, 3 января число выявленных случаев составляло 1804, то спустя три недели это количество приближается к 13 тыс. в сутки.

"Все случаи COVID-19 регистрируются путем предоставления экстренного сообщения об инфекционном заболевании. Форма 058. В некоторых случаях ее не заполняют, потому как очень много больных. Врачи просто не успевают это делать", – говорит инфекционист Виктор Петров.

Количество больных будет приближаться к показателям тех стран, число населения которых ориентировочно равно населению Украины.

"Например, мы видим, что во Франции заболевших более 200 тыс. Мы не можем верить то, что в Украине, например, 20 тыс. Это нереально, так не бывает! Возможно большое число заболевших, до 40 тыс. в сутки из-за заразности вируса, возможны большие потери. В ближайшие две недели будет пиковая нагрузка, затем пандемия может выйти на плато и понемногу начнет снижаться", – добавил медик.

Статистика коронавируса в Украине

В Украине за сутки 23 января зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1836 человек;

летальных исходов – 67;

выздоровели – 2430 человек.

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