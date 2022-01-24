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Более 12 тысяч за сутки! В Украине обнаружили новые COVID-случаи

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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24 января, 08:32
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Летальных исходов за 23 января – 67, при этом госпитализировали в больницы 1836 человек
Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"
Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за сутки 23 января зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 2529 меньше, чем за 22 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1836 человек;
  • летальных исходов – 67;
  • выздоровели – 2430 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 870 370 человек;
  • выздоровели – 3 585 338 человек;
  • летальных исходов – 99 282.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 464;
Винницкая область – 524;
Волынская область – 251;
Днепропетровская область – 349;
Донецкая область – 84;
Житомирская область – 798;
Закарпатская область – 304;
Запорожская область – 63;
Ивано-Франковская область – 1765;
Киевская область – 256;
Кировоградская область – 90;
Луганская область – 19;
Львовская область – 2036;
Николаевская область – 209;
Одесская область – 670;
Полтавская область – 164;
Ровенская область – 394;
Сумская область – 856;
Тернопольская область – 661;
Харьковская область – 1019;
Херсонская область – 142;
Хмельницкая область – 536;
Черкасская область – 157;
Черновицкая область – 837;
Черниговская область – 267.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Красная зона

В Украину возвращается красная зона адаптивного карантина, в Ивано-Франковской области зашкаливают COVID-показатели. По результатам заседания Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что Ивано-Франковская область уже превышает три показателя. Два из них свидетельствуют о росте нагрузки на медицинскую систему – это уровень госпитализаций и динамика заболеваемости.

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Волна "Омикрона"

В Украине ожидается рост заболеваемости COVID-19, обусловленный штаммом "Омикрон". А сейчас в стране еще завершается предыдущая волна, вызванная штаммом "Дельта". Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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