До -6! Где в Украине будут завтра морозы (карта)

Погода в Украине на 10 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 10 ноября, в Украине будет солнечно, но холодно. Температура воздуха будет не больше 9 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе ожидается +5 – 9 градусов, а ночью от -2 до -6. На востоке температура воздуха составит 3-6 градусов тепла, а ночью от -3 до -6.

В северных регионах столбики термометров будут колебаться от +3 до +6 градусов, ночью температура воздуха опустится до -6. На юге — 5-8 градусов тепла, а ночью от -1 до -4.

Прогноз погоды в Украине на 10 ноября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3°. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.

Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.

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