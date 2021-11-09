Мокрый снег и низкая температура: прогноз погоды в Украине на 9 ноября (карта)

Во вторник, 9 ноября, в Украине ожидается переменная облачность, местами мокрый снег. В страну идет настоящее похолодание.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня в Сумской и Харьковской областях ожидается мокрый снег. Дожди пройдут на территориях Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областей и в Симферополе. На остальной территории Украины будет сухо. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.
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На западе ожидается 4-8 градусов тепла. На востоке прогнозируют от + 6 до + 9 градусов.
В северных регионах столбики термометров будут колебаться от 4 до 7 градусов тепла. На юге — +7-11 градусов.
В Киеве прогнозируют 5-7 градусов тепла, без осадков.
Когда будет снег в Киеве?
В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.
С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1-3 градуса. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.
Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.
Ранее мы писали:
- Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
- Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.