Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Мокрый снег и низкая температура: прогноз погоды в Украине на 9 ноября (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
9 ноября, 06:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На улице будет холодно, поэтому стоит одеваться теплее
В Украине существенно похолодало/Коллаж: Сегодня
В Украине существенно похолодало/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 9 ноября, в Украине ожидается переменная облачность, местами мокрый снег. В страну идет настоящее похолодание.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

В течение дня в Сумской и Харьковской областях ожидается мокрый снег. Дожди пройдут на территориях Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областей и в Симферополе. На остальной территории Украины будет сухо. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

На западе ожидается 4-8 градусов тепла. На востоке прогнозируют от + 6 до + 9 градусов.

В северных регионах столбики термометров будут колебаться от 4 до 7 градусов тепла. На юге — +7-11 градусов.

Реклама

В Киеве прогнозируют 5-7 градусов тепла, без осадков.

Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

Реклама

С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1-3 градуса. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.

Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.

Ранее мы писали:

  • Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
  • Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня
Stop Fake
Вакцинация не повышает иммунитет от COVID-19?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Дневник независимости 🇺🇦

8 ноября 1991. Из разных уголков Украины поступают сообщения о вывозе военной техники с территории страны.

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

152 263

заболело за неделю в Украине

0%

Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.08

Российский рубль (₽)

0.3653

Евро (€)

30.2

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять