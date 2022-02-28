"До Росії на х**". По всей Одессе развесят специальные указатели для российский военных

В Одессе появится специальная реклама для россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе коммунальщики приступают к замене рекламы по городу. Для этого разработали специальные рекламные баннеры, которые разместят на улице.

Об этом сообщили в Telegram-канале Одеса.Офіційно.

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Сотрудники коммунальных служб Одессы совместно с управлением рекламы городского совета приступают к замене сюжетов внешней рекламы на всех рекламных плоскостях города.

На рекламных щитах будут указатели для российских военных с направлением "На х**", "Знов на х**", "До Росії на х**". Также будут размещены фото украинских защитников, которые встретят врага, если он дойдет до улиц города.

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Как будет выглядеть реклама в Одессе. Фото: Одеса.Офіційно

В Украине снимают указатели

По всей стране начали демонтировать или зарисовывать краской дорожные знаки, на которых указаны названия населенных пунктов и расстояние до них. Это делается для того, чтобы дезориентировать российских военных.

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Появляется много информации о том, что оккупанты часто блудят по местности и не знают, как пройти к нужному для них месту.

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