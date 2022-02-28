"До Росії на х**". По всей Одессе развесят специальные указатели для российский военных

В Одессе появится специальная реклама для россиян / Фото: Коллаж: Сегодня
В Одессе коммунальщики приступают к замене рекламы по городу. Для этого разработали специальные рекламные баннеры, которые разместят на улице.
Об этом сообщили в Telegram-канале Одеса.Офіційно.
Сотрудники коммунальных служб Одессы совместно с управлением рекламы городского совета приступают к замене сюжетов внешней рекламы на всех рекламных плоскостях города.
На рекламных щитах будут указатели для российских военных с направлением "На х**", "Знов на х**", "До Росії на х**". Также будут размещены фото украинских защитников, которые встретят врага, если он дойдет до улиц города.
Как будет выглядеть реклама в Одессе. Фото: Одеса.Офіційно
В Украине снимают указатели
По всей стране начали демонтировать или зарисовывать краской дорожные знаки, на которых указаны названия населенных пунктов и расстояние до них. Это делается для того, чтобы дезориентировать российских военных.
Появляется много информации о том, что оккупанты часто блудят по местности и не знают, как пройти к нужному для них месту.
Ранее мы писали:
- В Черниговской области военные РФ расстреляли гражданских в оккупированном поселке
- В Ахтырке будут расстреливать за мародерство – мэр