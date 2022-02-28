"До Росії на х**". По всій Одесі розвісять спеціальні покажчики для російських військових

В Одесі з'явиться спеціальна реклама для росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі комунальники приступають до заміни реклами по містум. Для цього розробили спеціальні рекламні банери, які будуть розміщені на вулиці.

Про це повідомили у Telegram-каналі Одеса.Офіційно.

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Співробітники комунальних служб Одеси спільно з управлінням реклами міської ради приступають до заміни сюжетів зовнішньої реклами на всіх рекламних площинах міста.

На рекламних щитах будуть покажчики для російських військових із напрямком "На х**", "Знову на х**", "До Росії на х**". Також буде розміщено фото українських захисників, які зустрінуть ворога, якщо він дійде до вулиць міста.

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Як виглядатиме реклама в Одесі? Фото: Одеса.Офіційно

В Україні знімають вказівники

По всій країні почали демонтувати або замальовувати фарбою дорожні знаки, на яких вказано назви населених пунктів та відстань до них. Це робиться для того, щоби дезорієнтувати російських військових.

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З'являється багато інформації про те, що окупанти часто блукають місцевістю і не знають, як пройти до потрібного для них місця.

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