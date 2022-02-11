Долгие переговоры в Берлине и увольнение главы харьковской полиции — главные новости за ночь

Ермак рассказал о переговорах в Берлине, а Станислав Перлин больше не глава харьковской полиции/Фото: коллаж: "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
В Берлине завершились переговоры политических советников лидеров "Нормандской четверки"
В пятницу, 11 февраля, в Берлине завершились переговоры политических советников лидеров "Нормандской четверки". Они длились более 9 часов — дольше первых переговоров, состоявшихся в Париже.
Монастырский уволил главу харьковской полиции из-за ДТП с кортежем Ярославского
Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку сфальсифицировать обстоятельства ДТП с кортежем Ярославского.
Танки оккупантов все ближе: в Генштабе показали карту Донбасса
В оккупированных районах Донбасса вооруженные формирования России разместили с нарушением Минских договоренностей 148 единиц военной техники, в частности, танки и самоходные гаубицы.
Грозит 10 лет тюрьмы. В Беларуси завели дело на мэра Днепра Филатова
Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении городского головы Днепра Бориса Филатова из-за того, что возле здания мэрии города вывесили бело-красно-белое знамя вместо государственного флага соседней страны.