Грозит 10 лет тюрьмы. В Беларуси завели дело на мэра Днепра Филатова

Сейчас идет расследование уголовного дела

Борису Филатову инкриминировали разжигание национальной вражды / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении городского головы Днепра Бориса Филатова из-за того, что возле здания мэрии города вывесили бело-красно-белое знамя вместо государственного флага соседней страны.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси.

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"Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении городского головы Днепра Бориса Филатова – ему инкриминировано разжигание национальной вражды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Филатов "организовал снятие национального символа Беларуси" и таким образом "надругался над исторической и культурной реликвией", "унизил национальную честь и достоинство белорусов".

Действия в Беларуси квалифицировали по ч.2 ст.130 уголовного кодекса и направили для расследования в следком страны.

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Мэра Днепра Бориса Филатова облили зеленкой

В Днепре неизвестные облили зеленкой мэра города Бориса Филатова. Инцидент произошел во время встречи с местными жителями, где он отвечал на их вопросы.

На записи видно, что мэр уже собирался уезжать, когда из толпы в него бросили емкость с зеленкой. Охранники сразу окружили Филатова и пытались увести с места происшествия, но тот вскоре вернулся.

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