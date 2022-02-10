Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 🇩🇪 Норманди в Берлине
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Грозит 10 лет тюрьмы. В Беларуси завели дело на мэра Днепра Филатова

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 февраля, 21:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сейчас идет расследование уголовного дела
Борису Филатову инкриминировали разжигание национальной вражды
Борису Филатову инкриминировали разжигание национальной вражды / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении городского головы Днепра Бориса Филатова из-за того, что возле здания мэрии города вывесили бело-красно-белое знамя вместо государственного флага соседней страны.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси.

Реклама

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении городского головы Днепра Бориса Филатова – ему инкриминировано разжигание национальной вражды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Филатов "организовал снятие национального символа Беларуси" и таким образом "надругался над исторической и культурной реликвией", "унизил национальную честь и достоинство белорусов".

Действия в Беларуси квалифицировали по ч.2 ст.130 уголовного кодекса и направили для расследования в следком страны.

Реклама

Мэра Днепра Бориса Филатова облили зеленкой

В Днепре неизвестные облили зеленкой мэра города Бориса Филатова. Инцидент произошел во время встречи с местными жителями, где он отвечал на их вопросы.

На записи видно, что мэр уже собирался уезжать, когда из толпы в него бросили емкость с зеленкой. Охранники сразу окружили Филатова и пытались увести с места происшествия, но тот вскоре вернулся.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Улетел из Украины? Где сейчас находится бизнесмен Ярославский Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Закон не для всех: какие магазины Киева игнорируют запрет пластиковых пакетов (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Рябчук две недели провел в РФ. В деле о трагической стрельбе в Днепре новый поворот Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

251 844

заболело за неделю в Украине

+13%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.98

Российский рубль (₽)

0.3743

Евро (€)

32

Doodle Сегодня
10 февраля. Эрнё Рубик. 42 года назад в Нью-Йорке на Международной выставке игрушек произвело фурор изобретение венгерского дизайнера - головоломка, впоследствии получившая название Кубик Рубика…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять