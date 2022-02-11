Довгі переговори в Берліні та звільнення голови харківської поліції — головні новини за ніч

Єрмак розповів про переговори у Берліні, а Станіслав Перлін більше не голова харківської поліції/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У Берліні завершилися переговори політичних радників лідерів "Нормандської четвірки"

У п'ятницю, 11 лютого, у Берліні завершилися переговори політичних радників лідерів "Нормандської четвірки". Вони тривали понад 9 годин — довші за перші переговори, що відбулися в Парижі.

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Україну на переговорах представляв голова Офісу президента Андрій Єрмак, а Росію — заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак/Фото: колаж: "Сьогодні"

Монастирський звільнив голову харківської поліції через ДТП із кортежем Ярославського

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив голову поліції Харківської області Станіслава Перліна за спробу сфальсифікувати обставини ДТП із кортежем Ярославського.

Голову поліції Харківської області Станіслава Перліна глава МВС Денис Монастирський звільнив 10 лютого/Фото: колаж: "Сьогодні"

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Танки окупантів дедалі ближче: у Генштабі показали карту Донбасу

В окупованих районах Донбасу озброєні формування Росії розмістили з порушенням Мінських домовленостей 148 одиниць військової техніки, зокрема, танки та самохідні гаубиці.

Українські військові не відкидають ескалації конфлікту/Фото: колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Загрожує 10 років ув'язнення. У Білорусі завели справу на мера Дніпра Філатова

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу щодо міського голови Дніпра Бориса Філатова через те, що біля будівлі мерії міста вивісили біло-червоно-білий прапор замість державного прапора сусідньої країни.

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