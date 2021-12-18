Третья доза от COVID-19. Сколько людей вакцинировались за сутки

Всего в Украине проведено 27 274 636 прививок / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 17 декабря в Украине 136 962 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 42 544 человека, полностью иммунизированы – 94 358 человек.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Дополнительную дозу за сутки получили 60 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек, из них получили первую дозу – 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу – 74 человека.

В общей сложности проведено 27 274 636 прививок.

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За последние сутки работали:

864 мобильных бригады по иммунизации;

3 343 пункта прививки;

462 центра вакцинации населения.

Кто получает третью дозу вакцины

В первую очередь это люди с:

ВИЧ;

онкологией;

после трансплантации органов;

те, кто проходит иммуносупресивную или иммуномоделирующую терапию;

пациенты с рядом других иммунодефицитных состояний.

Чем отличается от бустерной?

Третью дополнительную дозу вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев. Оптимально привиться третьей дозой не позднее чем через три месяца после вакцинации.

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