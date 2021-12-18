Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 7 тыс. случаев заражения

За все время пандемии в Украине заболело – 3 604 549 человек, а летальных исходов – 92 929

Минздрав обновил COVID-статистику / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 17 декабря в Украине обнаружили 7 503 новых подтвержденных случая COVID-19 (из них детей – 674, медработников – 154).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 2 018 человек, а летальных исходов – 288. Кроме того, выздоровели 18 534 человека.

За все время пандемии в Украине выздоровели 3 324 999 человек.

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Количество зараженных в регионах за сутки

г. Киев – 1395;

Винницкая область – 226;

Волынская область – 327;

Днепропетровская область – 319;

Донецкая область – 325;

Житомирская область – 186;

Закарпатская область – 260;

Запорожская область – 375;

Ивано-Франковская область – 222;

Киевская область – 390;

Кировоградская область – 109;

Луганская область – 72;

Львовская область – 370;

Николаевская область – 223;

Одесская область – 389;

Полтавская область – 443;

Ровенская область – 197;

Сумская область – 143;

Тернопольская область – 175;

Харьковская область – 278;

Херсонская область – 95;

Хмельницкая область – 293;

Черкасская область – 316;

Черновицкая область – 178;

Черниговская область – 197.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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