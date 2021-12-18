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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 7 тис. випадків зараження

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
18 грудня, 08:13
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За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 604 549 людей, а смертей – 92 929
МОЗ обновило COVID-статистику
МОЗ обновило COVID-статистику / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 17 грудня в Україні виявили 7 503 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 674, медпрацівників – 154).

Про це пише прес-служба МОЗ.

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За минулу добу госпіталізували 2 018 осіб, а летальних випадків – 288. Крім того, одужало 18 534 людини.

За весь час пандемії в Україні одужало 3 324 999 осіб.

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Кількість заражених в регіонах за добу

  • м. Київ – 1395;
  • Вінницька область – 226;
  • Волинська область – 327;
  • Дніпропетровська область – 319;
  • Донецька область – 325;
  • Житомирська область – 186;
  • Закарпатська область – 260;
  • Запорізька область – 375;
  • Івано-Франківська область – 222;
  • Київська область – 390;
  • Кіровоградська область – 109;
  • Луганська область – 72;
  • Львівська область – 370;
  • Миколаївська область – 223;
  • Одеська область – 389;
  • Полтавська область – 443;
  • Рівненська область – 197;
  • Сумська область – 143;
  • Тернопільська область – 175;
  • Харківська область – 278;
  • Херсонська область – 95;
  • Хмельницька область – 293;
  • Черкаська область – 316;
  • Чернівецька область – 178;
  • Чернігівська область – 197.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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