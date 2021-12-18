Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 7 тис. випадків зараження

За добу 17 грудня в Україні виявили 7 503 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 674, медпрацівників – 154).
Про це пише прес-служба МОЗ.
За минулу добу госпіталізували 2 018 осіб, а летальних випадків – 288. Крім того, одужало 18 534 людини.
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За весь час пандемії в Україні одужало 3 324 999 осіб.
Кількість заражених в регіонах за добу
- м. Київ – 1395;
- Вінницька область – 226;
- Волинська область – 327;
- Дніпропетровська область – 319;
- Донецька область – 325;
- Житомирська область – 186;
- Закарпатська область – 260;
- Запорізька область – 375;
- Івано-Франківська область – 222;
- Київська область – 390;
- Кіровоградська область – 109;
- Луганська область – 72;
- Львівська область – 370;
- Миколаївська область – 223;
- Одеська область – 389;
- Полтавська область – 443;
- Рівненська область – 197;
- Сумська область – 143;
- Тернопільська область – 175;
- Харківська область – 278;
- Херсонська область – 95;
- Хмельницька область – 293;
- Черкаська область – 316;
- Чернівецька область – 178;
- Чернігівська область – 197.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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