Дожди испортят отдых на Черном и Азовском морях: прогноз на 26 июня

Во многих областях продолжат идти дожди с грозами, но сбавить градусы на термометрах они вряд ли смогут

Пришедшие в Украину дожди продолжат хотя бы частично остужать прожаренный июньским солнцем воздух страны. Они могут испортить отдых и пляжникам на морских курортах страны.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

26 июня дожди с грозами ждут жителей Западной, Южной, Северной Украины, а также Запорожской области. Жарче всего будет в северном регионе – днем температура тут достигнет отметки в 32-35 градусов, но ночью опустится до 19-23.

В западных областях будет прохладнее и в сравнении с предыдущим днем – здесь ожидается от 24 до 28 тепла днем и от 18 до 21 ночью.

На югах, в частности на Черном и Азовском морях, тоже будут дожди с грозами, но прохлады они не принесут – днем столбики термометров вырастут до 29-33 градусов, а ночью будут достигать 20-23.

В Центре и на Востоке, за исключением Сумской и Запорожской областей ожидается жаркая, солнечная с переменной облачностью погода. Температура будет от 31 до 35 днем и от 19 до 21 ночью.

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Киевлянам следует готовиться к жаркой мокрой погоде – днем ожидается 32-34 градуса тепла, а ночью 21-23. Дождь обещают только днем, ночью будет сухо.

Чем себя занять в такую погоду и как провести время с пользой, вы можете узнать в целом календаре лайфхаков, которые помогут сделать это лето насыщенным и незабываемым.

Напомним, ранее мы также писали, какую погоду прогнозируют украинцам метеорологи и народные синоптики до конца лета.

Как пережить июньскую жару, смотрите в видеосюжете: