Дожди, местами с грозами. Прогноз погоды в Украине на 9 мая (карта)

В Украине прогнозируют осадки/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в понедельник, 9 мая, будет мокрой. Большую часть нашей страны накроют дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня осадки не прогнозируются в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях и в Крыму. На остальной территории — дожди с грозами. Ветер — северный, 7-12 м/с. Несмотря на осадки, в Украине прогнозируют теплую погоду.

На западе столбики термометров будут колебаться от 15 до 21 градуса тепла. На востоке прогнозируют +18...+22 градуса.

В северных регионах – 14-20 градусов тепла. На юге ожидается 19-23 градуса выше нуля.

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В Киеве будет облачно, 16-18 градусов тепла, а в Симферополе без осадков – +19…+21 градус.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

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У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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