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Тепло, местами дождь: прогноз погоды в Украине на 8 мая

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8 мая, 06:00
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В Киеве местами ожидается небольшой кратковременный дождь
Ветер 8 мая юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, дожди. Коллаж "Сегодня"
Ветер 8 мая юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, дожди. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в воскресенье, 8 мая, будет теплой повсюду.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

  • Так, по прогнозам синоптиков, 8 мая в западных и северных областях местами будет идти небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.
  • Ночи в стране еще остаются холодными, от +5 до +11 градусов, в восточных областях +2+5 градуса и даже кое-где заморозки.
  • Ветер – с юго-запада, небольшой или умеренный.
  • 8 мая в северных, центральных, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Харьковской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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В Киеве 8 мая местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.

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