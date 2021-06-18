Дожди уходят на восток: солнечный прогноз на 18 мая (карта)

На большей части Украины накануне выходных обещают отличную погоду, но нескольким областям не повезло

Прогноз погоды наконец-то солнечный для большинства украинцев – почти кругом в пятницу, 18 июня, будет тепло и сухо, небольшие дожди обещают только на востоке и юге.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве в последний рабочий день недели будет жарко – столбик подбирается к 30 градусам – и никаких дождей и гроз.

Тепло и комфортно будет и в остальных северных областях и в центре – температура 26-28 градусов и солнечно с переменной облачностью.

На западе кругом установится летняя жара – 27-29 градусов, дождей и гроз также не предвидится.

А вот на востоке и юге с пляжным отдыхом пока придется повременить: при довольно комфортной температуре 24-27 градусов, там пройдут дожди, хоть и небольшие.

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Напомним, ранее синоптики обещали, что к концу недели в Украину должно прийти настоящее лето, в некоторых областях уже будет 30-градусная жара. Дождей тоже станет значительно меньше.

Мы также сообщали, что впервые за последние 10 лет Украине практически не угрожает летняя засуха, а погодные условия уже оказались очень благоприятными для развития ранних зерновых культур.

А еще 15 июня в Одессе и Днепре дождь затопил улицы, ветер вырывал деревья с корнями, а также ломал борды.