Дождям ни конца, ни края – греметь будет вся Украина: прогноз на ближайшие дни

Сначала в Украину придет жара, а через несколько дней в некоторые области вернется похолодание

/ Фото: Pixabay

На выходных в Украину придет жара, вот только летнюю погоду испортят ежедневные дожди. А с начала следующей недели греметь будет во всех областях.

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В субботу, 15 мая, дожди ожидаются только на западе, севере страны и в Киеве. В то же время на востоке потеплеет до +27. На остальной территории страны 20-25 градусов.

В воскресенье, 16 мая, дожди ждем на западе, юге, в Днепропетровской, Винницкой и Житомирской областях. Температура на востоке до +29, на юге – до+27, в центре – до +26 и на западе – 17-20 градусов. В столице 22-24 и без осадков.

В понедельник, 17 мая, температура останется примерно такой же и дожди почти везде, за исключением Донбасса – там будет сухо.

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Во вторник, 18 мая, похолодает в западных областях до 14-16 градусов. На севере и в центре 19-21 тепла, на юге и востоке до +25. Дожди ожидаются во всех регионах страны. В Киеве гроза и 18-20 тепла.

В среду, 19 мая, греметь будет вся Украина. В то же время температура воздуха будет такой же, как во вторник.

Напомним, ранее известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода в Украине летом.