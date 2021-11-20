ДТЭК привез в Украину первое судно с американским углем

ДТЭК договорился с международными поставщиками об импорте угля / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Как отмечается, судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" и предназначено для нужд государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго", длительно испытывающих острый дефицит топлива. Объем первой поставки составил 60,5 тыс. т.

"Несмотря на сверхсложные условия в энергетике, мы мобилизовали весь имеющийся ресурс для подготовки к отопительному сезону. Кстати, мы не в первый раз поддерживаем государственную генерацию и стабильность украинской энергосистемы. В октябре экстренно отгрузили "Центрэнерго" и "Донбассэнерго" около 50 тыс. т собственного угля. Это было сделано для недопущения их остановки. Помимо отгрузки топлива помогаем и максимальными мощностями наших ТЭС. К примеру, из 28,5 всех работающих в пятницу блоков ТЭС наших было 25", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

По данным компании, на сегодняшний день ДТЭК договорился с международными поставщиками об импорте в Украину 7 судовых партий с углем. Из них 5 поставок с углем из США и 2 поставки – из Колумбии.

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Объем каждой судовой партии составляет от 40 до 75 тыс. т. Суммарный объем договорных поставок, предусмотренных для покрытия потребностей украинских ТЭС, составляет почти 470 тыс. т.

Ожидается, что все судовые партии прибудут в Украину в течение ноября 2021 – января 2022 года. Следующая партия ожидается в конце ноября, 4 – в декабре и 1 – в январе. Все они предназначены для нужд ТЭС ДТЭК Энерго.

На сегодняшний день, сообщили в компании, общий объем уже законтрактованного газового угля из Польши, США и Казахстана составил около 0,9 млн т. В сентябре-октябре ДТЭК Энерго было всего импортировано более 356 тыс. т угля.

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Напомним, после недавней остановки импорта электроэнергии из Белоруси, дефицит в украинской системе покрывало НАЭК "Энергоатом", запустивший 14 атомный блок и ДТЭК. В работе последней в пятницу находилось 25 тепловых блоков, покрывавших пиковую нагрузку.

В то же время в энергосистеме работало всего 3 из 23 блоков государственных ТЭС, еще полблока давала Славянская ТЭС "Донбассэнерго". Об этом на своей фейсбук-странице сообщил Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Уголь для ТЭС

Ранее в своем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает 7 кораблей с углем и благодаря этому обеспечит свои ТЭС углем будущей зимы.

"Кроме нашего украинского угля, будет 7 кораблей класса Панамакс, которые уже в пути и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы поставляем по морю, полностью обеспечит потребность энергетического сектора до конца года", — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

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